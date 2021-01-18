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أخبار العالم

برعاية رئيس البرلمان العربي .. الطفل العربي اليتيم على مائدة مؤتمر دولي في البحرين غدًا

الإثنين 18/يناير/2021 - 07:02 م
رئيس البرلمان العربي
رئيس البرلمان العربي
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مـيــــس رضـــا

ثمَّن الدكتور عبدالعزيز بن سعود السبيعي رئيس المنظمة العالمية لحماية الطفل رعاية عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي للمؤتمر الدولي الرابع بعنوان "سويا من أجل مستقبل آمن للطفل العربي اليتيم"، وهو المؤتمر الذي ينظمه افتراضيًا مكتب المنظمة بمملكة البحرين برئاسة سلمان السبيعي، يومي 19 و20 يناير 2021م ، ومن المقرر أن يُلقي رئيس البرلمان العربي كلمة افتتاحية في بداية أعمال المؤتمر.


وأكد الدكتور عبدالعزيز بن سعود السبيعي أن رعاية رئيس البرلمان العربي للمنتدى تأتي انطلاقًا من رؤيته وإيمانه بالقيمة الإنسانية والمجتمعية الراقية لهذا المؤتمر في دعم ورعاية الأيتام بالدول العربية، فضلًا عن أن عقد هذا المؤتمر يأتي في وقت تزداد فيه حاجة الأيتام إلى المزيد من الرعاية والاهتمام، خاصة في ظل التداعيات غير المسبوقة التي تفرضها جائحة كورونا على الدول والمجتمعات العربية.


وأضاف الدكتور عبدالعزيز بن سعود السبيعي، أن المؤتمر سيناقش عددًا من المحاور الرئيسية التي تهدف إلى تعزيز رعاية وحماية الأيتام في الدول العربية، وبحث أفضل السبل بشأن توفير الموارد اللازمة لتلبية احتياجاتهم الأساسية، فضلًا عن تبادل الخبرات المختلفة في هذا الشأن.

 

وأشار إلى أنه انطلاقًا من أهمية الاستفادة من رؤية البرلمان العربي تجاه هذه القضية الإنسانية الهامة، سيتفاعل مع هذا الموضوع بعض أعضاء البرلمان العربي من خلال عددٍ من المداخلات، وهم النائب فريدة العبيدي عضو البرلمان العربي، والدكتور مهدي عبد السلام عضو البرلمان العربي.

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