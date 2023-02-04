البنك المركزي: 4.06 تريليون جنيه استثمار أذون الخزانة والأوراق المالية سبتمبر الماضي

ارتفعت أصول البنوك في استثمارات أذون الخزانة والأوراق المالية بنهاية سبتمبر الماضي إلي 4.06 تريليون جنيه مقابل 3.95 تريليون جنيه في أغسطس من نفس العام مقارنة بـ 3.7 تريليون جنيه في يوليو من نفس العام.

وبحسب تقرير صادر عن البنك المركزي فإن أرصدة البنوك داخل مصر نحو 1.76 تريليون جنيه في سبتبمر الماضي مقابل 1.65 تريليون جنيه في أغسطس السابق ومقارنة بـ 1.7 ترليون جنيه في يوليو 2022.



وبلغت أرصدة البنوك في الخارج لنحو 216.432 مليار جنيه في سبتمبر السابق مقابل 242,75 مليار جنيه في أغسطس ومقارنة بـ 271.76 مليار جنيه في يوليو 2022.

وكشف التقرير عن أن أصول البنوك ن سجلت 10.823 تريليون جنيه في سبتمبر مقابل 19.511 تريليون جنيه في أغسطس 2022 ومقارنة بـ 10.24 تريليون جنيه في يوليو 2022.



ووصل إجمالي أرصدة الإقراض والخصم نحو 3.7 تريليون جنيه في سبتمبر الماضي مقابل 3.643 تريليون جنيه في أغسطس 2022 ومقارنة بـ 3.6 تريليون جنيه في يوليو 2022.



وسجلت جملة رأس المال ضمن خصوم البنوك بنحو 288.804 مليار جنيه في سبتمبر السابق مقابل 277.912 مليار جنيه في أغسطس الماضي مقارنة 246.516 مليار جنيه في يوليو من نفس العام.