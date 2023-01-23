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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البنك المركزى: الجهاز المصرفى يوفر 3 آلاف فرصة عمل خلال 7 شهور

وظائف
وظائف

وفر الجهاز المصرفي المصري ما يقارب من 3آلاف فرصة عمل جديدة للشباب من الجنسين في الفترة من ديسمبر 2021 حتي يونيو 2022.

كشفت تقارير مصرفية صادرة عن البنك المركزي المصري  أن حجم العمالة علي مستوي البنوك البالغ عددها 38 بنكا نحو 133.103 ألف موظف وموظفة في يونيو 2022 مقابل 130.4 ألف عامل في الجهاز المصرفي علي مختلف القطاعات المصرفية في ديسمبر 2021.

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وارتفع عدد فروع البنوك خلال سبتمبر الماضي لنحو 4628 فر ع بنكي علي مستوي الجمهورية بعد ان كانت 4598 فرعا في يونيو 2022.


واستقرت كثافة البنوك في المحافظات  بنسبة 23% في الفترة من يونيو حتي سبتمبر من العام الماضي .


وارتفع عدد بطاقات الخصم المباشر في يونيو الماضي إلي نحو 23 مليون بطاقة في يونيو الماضي مقابل 21.6 مليون بطاقة في ديسمبر السابق .


وسجل إجمالي عدد بطاقات المدفوعة مقدمة  " ميزة" نحو 28.3 مليون بطاقة دفع مقدم في يونيو الساق مقابل 26.1 مليون بطاقة في ديسمبر 2021.


وارتفع عدد بطاقات الإئتمان ATM في يونيو الماضي إلي 4.81 مليون بطاقة مقال 4.5 مليون بطاقة في ديسمبر 2021.


وزاد عدد ماكينات الصراف الآلي ATM الخاصة بـ38 بنكا لنحو 21.46 ألف ماكينة صراف آلي ATM مقابل 19.014 ألف ماكينة في ديسمبر 2021.


وزاد عدد نقاط البيع لنحو 188.44 ألف نقطة بيع في يونيو الماضي مقابل 177.35 ألف نقطة بيع.
 

ارتفاع الإحتياطي النقدي


وأعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي، نحو 470 مليون دولار، خلال ديسمبر الماضي، ليصل إلى 34 مليار دولار، مقابل 33.53 مليار دولار في نهاية نوفمبر.

وأظهر البنك المركزي، أن الاحتياطي النقدي الأجنبي، سجل بنهاية شهر ديسمبر أعلى مستوى له منذ مايو 2022، بما يغطي نحو 5.4 أشهر من الواردات الخارجية لمصر، وهو ما يتجاوز مقاييس كفاية الاحتياطي، وذلك وفقًا للمعايير الدولية.

واستمر الاحتياطي النقدي الأجنبي في الارتفاع للشهر الرابع على التوالي، ليحقق زيادة تتجاوز الـ"860" مليون دولار خلال آخر أربعة أشهر، وذلك على الرغم من سداد نحو 2.5 مليار دولار مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية لمصر، بواقع 1.5 مليار دولار خلال شهر نوفمبر، ومليار دولار في ديسمبر.

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