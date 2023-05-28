25 يونيو.. الحكم في إعادة محاكمة متهم بحرق مقر حزب غد الثورة

قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمه جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، حجز إعادة جلسة محاكمة المتهم إسلام عبد الحافظ عوض حامد والمحبوس بتهمة وضع النار والسرقه في القضية المعروفة إعلامياً بحرق مقر حزب غد الثورة للحكم في جلسة 25 يونيو المقبل.

حجز قضية حرق مقر حزب الغد للحكم

يذكر أن المتهم صادر ضده حكم غيابي بالإعدام شنقاً بجلسة 26 يوليو 2015 من محكمة جنايات الجيزة وهو المتهم الثالث بأمر الإحالة في القضية رقم 14837 لسنة 2014 جنايات قصر النيل.



وكانت المحكمة قضت غيابياً في 2015، بمعاقبة المتهم و5 آخرين هاربين، بالإعدام شنقاً، بعدما أفاد رد المفتى بأن أوراق القضية لم تظهر فيها شبهة تدرأ العقوبة التي تقرها المحكمة.