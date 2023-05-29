أخبار الفن| أبرز اللقطات بحفل شيرين في جدة.. تامر حسني يشعل الأجواء برفقة الركاب في الطائرة

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية المهمة نستعرض ابرزها من خلال التقرير التالي:

لينا أسبابنا| مدير أعمال شيرين يعلن اعتذاره عن إدارة أعمالها بعد حفل جدة

أعلن إيهاب صالح، مدير أعمال شيرين عبد الوهاب، اعتذاره عن ادارة اعمالها من خلال حسابه الرسمي على “تويتر”.

قلبناها حفلة.. تامر حسني يشعل الأجواء برفقه الركاب من داخل الطائرة.. فيديو

شارك الفنان تامر حسني، فيديو له من داخل الطائرة، وهو يغني مع الركاب، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

عايزة اغني لـ حبيبتي| شيرين عبد الوهاب تطلب الغناء لمصر في حفل جدة

أحيت الفنانة شيرين عبد الوهاب، حفلا غنائيا ضخام، في جدة بالمملكة العربية السعودية على خشبة مسرح بنش مارك.

قريبا.. مصطفي كامل يروج لأحدث أغانيه كله كدب

روج الفنان مصطفي كامل، نقيب الموسيقيين، لصدور أحدث أغانيه والتي تحمل أسم “كله كدب”، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

حسن شاكوش وشيبة يحييان حفل زفاف شقيقة عمر كمال.. صور

احتفل الفنان عمر كمال بزفاف شقيقته آية، وسط حضور عدد كبير من نجوم الغناء، و قام بغناء عدد من أبرز الأغاني الخاصة به منها: بسكوتاية مقرمشة، بنت الجيران، انتى قلبى وربنا، وغيرها من الأغاني.

قلبناها حفلة.. تامر حسني يشعل الأجواء برفقه الركاب من داخل الطائرة.. فيديو

شارك الفنان تامر حسني، فيديو له من داخل الطائرة، وهو يغني مع الركاب، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.