عايزة اغني لـ حبيبتي| شيرين عبد الوهاب تطلب الغناء لمصر في حفل جدة

أحيت الفنانة شيرين عبد الوهاب، حفلا غنائيا ضخام، في جدة بالمملكة العربية السعودية على خشبة مسرح بنش مارك.

وطلبت شيرين عبد الوهاب، الغناء لمصر، وقالت لفرقتها الموسيقية: "ما تقسلمنا حاجة كدا عشان نغني لـ مصر حبيبة قلبي".

وقدمت شيرين، مجموعة من أشهر أغانيها وسط تفاعل كبير من الجمهور، ومنهم: مشاعر، تاج راسك، على بالي، كتير بنعشق، خليتني أخاف، بياعين الصبر، متاخدة من الأيام، جرح تاني.

وعرضت شركة روتانا، فيديو عن مسيرة شيرين عبد الوهاب الفنية ضمن حفلها بجدة في المملكة العربية السعودية.

تصدرت المطربة شيرين عبد الوهاب ، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل ، بعد ظهورها الأخير ومغازلته لها فى بروفات حفلها بجدة.

وكشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب، في لقاء مع برنامج et بالعربي عن تعاونها مع زوجها الفنان حسام حبيب، في أغنية جديدة سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة.

وقامت الفنانة شيرين عبد الوهاب، بمغازلة زوجها حسام حبيب، برسالة رومانسية، قائلة له: «ربنا يخليك ليا وتفضل جمبي كده على طول.. سندي وضهري وحبيبي وكل الناس ليا.. هو أهلي كلهم».

نفدت جميع تذاكر حفل الفنانة شيرين عبد الوهاب في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، ضمن سلسلة الحفلات الصيفية في المملكة.

وأعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عبر حسابها الرسمي بتطبيق “إنستجرام”، عن بيع تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب المرتقب في في جدة اليوم، واكتمال حجز جميع الأماكن.