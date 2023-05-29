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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هاشتاج شيرين في جدة يتصدر تريند تويتر.. ومغردون: صنعت التاريخ

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

دشن عدد كبير من قبل رواد السوشيال ميديا هاشتاج “شيرين في جدة”، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، للتعليق علي الحفل الغنائي للفنانة شيرين عبد الوهاب في جدة.

وتصدر هاشتاج “شيرين في جدة” قائمة تريند الأكثر تداولًا عبر تويتر، وجاءت التعليقات من قبل رواد السوشيال ميديا علي تألق شيرين عبد الوهاب في حفل جدة، كالاتي:

وأحيت الفنانة شيرين عبد الوهاب، حفل غنائي كامل العدد في جدة، بالمملكة العربية السعودية.

تفاعل جمهور شيرين عبد الوهاب خلال حفلها على مسرح جدة، و غنت  المسرح جزء من أغنيتها؛  بيعاملني بطيبة وإحساس بيدلعني قدام الناس “، كما غنت اغنية ”على بالي" التي قام الجمهور بغنائها معها".

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