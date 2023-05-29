عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عرض فيلم عن مسيرة شيرين الفنية بحفل جدة

شيرين
شيرين

عرضت شركة روتانا، فيديو عن مسيرة شيرين عبد الوهاب الفنية ضمن حفلها بجدة في المملكة العربية السعودية.

ووصلت منذ قليل النجمة شيرين عبد الوهاب إلى المسرح لبدء حفلها في جدة.

وظهرت شيرين عبد الوهاب بفستان مميز ؛ حيث تستقبلها الجمهور بشكل رائع.

شيرين عبد الوهاب تشعل حفل جدة .. شاهد

شفاف وكشف زيادة وزنها.. إطلالة شيرين عبد الوهاب من حفلها بجدة


حفل شيرين عبد الوهاب في جدة:

تصدرت  المطربة شيرين عبد الوهاب ، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل ، بعد ظهورها الأخير ومغازلته لها فى بروفات حفلها بجدة.

و تتميز المطربة شيرين عبد الوهاب، بإطلالتها الملفتة والمثيرة للجدل خلال وزنها المثالى أو بعد زيادة وزنها المبالغ فيها.

وتعتمد المطربة شيرين عبد الوهاب، على المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.

وكشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب، في لقاء مع برنامج et بالعربي عن تعاونها مع زوجها الفنان حسام حبيب، في أغنية جديدة سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة.

 

وقامت الفنانة شيرين عبد الوهاب، بمغازلة زوجها حسام حبيب، برسالة رومانسية، قائلة له: «ربنا يخليك ليا وتفضل جمبي كده على طول.. سندي وضهري وحبيبي وكل الناس ليا.. هو أهلي كلهم».

 

نفدت جميع تذاكر حفل الفنانة شيرين عبد الوهاب في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، ضمن سلسلة الحفلات الصيفية في المملكة. 

وأعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عبر حسابها الرسمي بتطبيق “إنستجرام”، عن بيع تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب المرتقب في في جدة اليوم، واكتمال حجز جميع الأماكن. 

المملكة العربية السعودية روتانا شركة روتانا جدة المطربة شيرين عبد الوهاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معرفهاش.. زواج نجل شعبان عبدالرحيم يثير الجدل على السوشيال ميديا

بمبلغ خيالي| هذا النادي يطلب كولر.. ورد مفاجئ لمدرب الأهلي.. تفاصيل

مقيدا في صندوق خشبي .. العثور على جثة فنان شهير بعد اختفائه

بعد زواج 3 سنوات .. طلاق بشرى وزوجها سالم هيكل

دموعها نزلت وبكت بحرقة .. رياض الخولي يكشف عن موقف مؤثر مع عبلة كامل

ربطوا ذراعه خلف رأسة.. تفاصيل مرعبة عن مقتل فنان شهير في صندوق

اتحسدنا .. حسن شاكوش يكشف سبب انفصاله عن ريم طارق

رابطة الأندية المحترفة تفاجئ أفشة بإجراء جديد .. ماذا فعلت؟

موضوعات متعلقة

شيرين عبد الوهاب تشعل حفل جدة .. شاهد

أخبار الفن.. خطوبة السيناريست هاني سرحان وكيم كارداشيان تبحث عن الحب

أحداث الوسط الفني في 48 ساعة|الهجوم على أحمد سعد ودخول عنبة المستشفى الأبرز

عن فيلم رهبة .. ثراء جبيل: السينما تجربة لها طابع خاص

كيم كارداشيان: أنا أم لـ 4 أطفال .. وأبحث عن الحب مجددًا

أول ظهور لـ أحمد إبراهيم بعد إصابته بجلطة

حماقي يشعل حفل القاهرة الجديدة .. صور

محمد كريم يخوض بطولة فيلم Iron Ribbon

ترشيحاتنا

الصحفيين تعلن موعد حجز وحدات مصيفية في قرية بانوراما بالساحل الشمالي

سلامتك تهمنا... النقل توجه نداء عاجلا للمواطنين تجنبا لإزهاق الأرواح

انقسام في الأهلي حول عودة مدافع الفريق

أجواء حارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس اليوم الاثنين ودرجات الحرارة المتوقعة

قاوم حتى 12 شهرا تحت المياه وعاد بكامل قوته.. قصة طراز آيفون غير قابل للغرق

آيات الكفاية والحفظ والتحصين.. 7 سنن نبوية لا تغفلها في جوف الليل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

.بدون لحوم.....طريقة عمل سلطة مكرونة بالخضار

جوري بكر تثير الجدل بفستان لافت|شاهد

أفضل نظام غذائي لإنقاص الوزن.. ChatGPT يضع خطة كاملة لكل وجبات الأسبوع

شفاف وكشف زيادة وزنها.. إطلالة شيرين عبد الوهاب من حفلها بجدة

فيديو

اختياراتي مدمرة حياتي.. أحمد سعد يعلق على إطلالته الشفافة وموقف النقابة منها

أفشة واحتلال هتلر.. موقف الشناوي من نهائي أفريقيا.. عرض ريال مدريد لـ فيرميرنو

تفاصيل مسابقة اعرف قدر نبيك وشروط التسجيل .. جوائز قيمتها 200 ألف جنيه

قصة وفاة طالبة تسببت في صدمة بجامعة الإسكندرية.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ