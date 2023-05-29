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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شفاف وكشف زيادة وزنها.. إطلالة شيرين عبد الوهاب من حفلها بجدة

صدى البلد

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مجموعه من صور الفنانة المطربة شيرين عبد الوهاب خلال حفلها بجدة.

 

وظهرت المطربة شيرين عبد الوهاب، باطلالة كشفت عن زيادة وزنها لاختيارها قماش الفستان باللون البيج الشفاف وقشر السمك.

 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا.

وتتميز المطربة شيرين عبد الوهاب، باطلالتها الملفتة و المثيرة للجدل خلال وزنها المثالى او بعد زيادة وزنها المبالغ فيها.

 

وتعتمد المطربة شيرين عبد الوهاب، على المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.


وكشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب، في لقاء مع برنامج et بالعربي عن تعاونها مع زوجها الفنان حسام حبيب، في أغنيةجديدة سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة. 

وقامت الفنانة شيرين عبد الوهاب، بمغازلة زوجها حسام حبيب، برسالة رومانسية، قائلة له: «ربنا يخليك ليا وتفضلجمبي كده على طول.. سندي وضهري وحبيبي وكل الناس ليا.. هو أهلي كلهم». 

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