عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شيرين عبد الوهاب تشعل حفل جدة .. شاهد

شيرين
شيرين

أحيت الفنانة شيرين عبد الوهاب، حفل غنائي كامل العدد في جدة، بالمملكة العربية السعودية.

تفاعل جمهور شيرين عبد الوهاب خلال حفلها على مسرح جدة، و غنت  المسرح جزء من أغنيتها؛  بيعاملني بطيبة وإحساس بيدلعني قدام الناس “، كما غنت اغنية ”على بالي" التي قام الجمهور بغنائها معها".

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

شيرين عبد الوهاب:

تصدرت  المطربة شيرين عبد الوهاب ، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل ، بعد ظهورها الأخير ومغازلته لها فى بروفات حفبها بجدة.

شفاف وكشف زيادة وزنها.. إطلالة شيرين عبد الوهاب من حفلها بجدة

ملكة المشاعر| عمرو أديب يوجه رسالة عاجلة لـ شيرين عبد الوهاب.. فيديو

و تتميز المطربة شيرين عبد الوهاب، باطلالتها الملفتة والمثيرة للجدل خلال وزنها المثالى أو بعد زيادة وزنها المبالغ فيها .

وتعتمد المطربة شيرين عبد الوهاب، على المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.

وكشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب، في لقاء مع برنامج et بالعربي عن تعاونها مع زوجها الفنان حسام حبيب، في أغنيةجديدة سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة.

وقامت الفنانة شيرين عبد الوهاب، بمغازلة زوجها حسام حبيب، برسالة رومانسية، قائلة له: «ربنا يخليك ليا وتفضل جمبي كده على طول.. سندي وضهري وحبيبي وكل الناس ليا.. هو أهلي كلهم».

نفدت جميع تذاكر حفل الفنانة شيرين عبد الوهاب في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، ضمن سلسلة الحفلات الصيفية في المملكة. 

شيرين عبد الوهاب الفنانة شيرين عبد الوهاب السعودية جدة مسرح جدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بمبلغ خيالي| هذا النادي يطلب كولر.. ورد مفاجئ لمدرب الأهلي.. تفاصيل

مقيدا في صندوق خشبي .. العثور على جثة فنان شهير بعد اختفائه

بعد زواج 3 سنوات .. طلاق بشرى وزوجها سالم هيكل

دموعها نزلت وبكت بحرقة .. رياض الخولي يكشف عن موقف مؤثر مع عبلة كامل

اتحسدنا .. حسن شاكوش يكشف سبب انفصاله عن ريم طارق

رابطة الأندية المحترفة تفاجئ أفشة بإجراء جديد .. ماذا فعلت؟

ربطوا ذراعه خلف رأسة.. تفاصيل مرعبة عن مقتل فنان شهير في صندوق

جهاد جريشة يفجر مفاجأة بشأن هدف فيوتشر أمام إنبي في كأس مصر

موضوعات متعلقة

أخبار الفن.. خطوبة السيناريست هاني سرحان وكيم كارداشيان تبحث عن الحب

أحداث الوسط الفني في 48 ساعة|الهجوم على أحمد سعد ودخول عنبة المستشفى الأبرز

عن فيلم رهبة .. ثراء جبيل: السينما تجربة لها طابع خاص

كيم كارداشيان: أنا أم لـ 4 أطفال .. وأبحث عن الحب مجددًا

أول ظهور لـ أحمد إبراهيم بعد إصابته بجلطة

حماقي يشعل حفل القاهرة الجديدة .. صور

محمد كريم يخوض بطولة فيلم Iron Ribbon

Lodging .. جوري بكر تنتظر مولودها| صور

ترشيحاتنا

بركلات الترجيح.. انبي يفوز على فيوتشر ويتأهل لربع نهائي كأس مصر

خالد عباس: 13 سفارة طلبت الانتقال إلى العاصمة الإدارية

السعة الكاملة| مفاجأة سارة لـ جماهير الأهلي بشأن مباراة الوداد

الرئيس الأمريكي يوجه رسالة إلى أردوغان بمناسبة فوزه.. تعرف عليها

جنينة مول والرحاب ومدينتي.. إزاي تسجل قراءة عداد الغاز من ماكينة الخدمة الذاتية؟

كيف يسأل ملكا الموت من مات غريقا أو محروقا ولم يدفن؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جوري بكر تثير الجدل بفستان لافت|شاهد

أفضل نظام غذائي لإنقاص الوزن.. ChatGPT يضع خطة كاملة لكل وجبات الأسبوع

شفاف وكشف زيادة وزنها.. إطلالة شيرين عبد الوهاب من حفلها بجدة

بعد 46 عاما| لم شمل سيدة بـ شقيقاتها الـ 10 في أمريكا.. قصتهن مؤثرة

فيديو

اختياراتي مدمرة حياتي.. أحمد سعد يعلق على إطلالته الشفافة وموقف النقابة منها

أفشة واحتلال هتلر.. موقف الشناوي من نهائي أفريقيا.. عرض ريال مدريد لـ فيرميرنو

تفاصيل مسابقة اعرف قدر نبيك وشروط التسجيل .. جوائز قيمتها 200 ألف جنيه

قصة وفاة طالبة تسببت في صدمة بجامعة الإسكندرية.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ