شيرين عبد الوهاب تشعل حفل جدة .. شاهد

أحيت الفنانة شيرين عبد الوهاب، حفل غنائي كامل العدد في جدة، بالمملكة العربية السعودية.

تفاعل جمهور شيرين عبد الوهاب خلال حفلها على مسرح جدة، و غنت المسرح جزء من أغنيتها؛ بيعاملني بطيبة وإحساس بيدلعني قدام الناس “، كما غنت اغنية ”على بالي" التي قام الجمهور بغنائها معها".

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شيرين عبد الوهاب:

تصدرت المطربة شيرين عبد الوهاب ، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل ، بعد ظهورها الأخير ومغازلته لها فى بروفات حفبها بجدة.

و تتميز المطربة شيرين عبد الوهاب، باطلالتها الملفتة والمثيرة للجدل خلال وزنها المثالى أو بعد زيادة وزنها المبالغ فيها .

وتعتمد المطربة شيرين عبد الوهاب، على المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.

وكشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب، في لقاء مع برنامج et بالعربي عن تعاونها مع زوجها الفنان حسام حبيب، في أغنيةجديدة سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة.

وقامت الفنانة شيرين عبد الوهاب، بمغازلة زوجها حسام حبيب، برسالة رومانسية، قائلة له: «ربنا يخليك ليا وتفضل جمبي كده على طول.. سندي وضهري وحبيبي وكل الناس ليا.. هو أهلي كلهم».

نفدت جميع تذاكر حفل الفنانة شيرين عبد الوهاب في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، ضمن سلسلة الحفلات الصيفية في المملكة.