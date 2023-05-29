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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قريبا.. مصطفي كامل يروج لأحدث أغانيه كله كدب

مصطفي كامل
مصطفي كامل

روج الفنان مصطفي كامل، نقيب الموسيقيين، لصدور أحدث أغانيه والتي تحمل أسم “كله كدب”، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

ونشر مصطفي كامل فيديو ترويجي للأغنية، وعلق كاتبًا: “احنا في زمن ودنيا لخبطيطا بتقول عالطيبين دول ناس عبيطة انتظروا قريبًا #كله_كدب ل #مصطفي_كامل”.

مصطفى كامل وكيلًا الاتحاد العام للنقابات الفنية

من جهة أخرى، تولى الفنان مصطفى كامل، منصب وكيل الاتحاد العام للنقابات الفنية (التمثيلية والسينمائية والموسيقية)، وذلك بعد البيان الذي أصدره الاتحاد العام، اليوم الجمعة، ليعلن فيه عن القرار.

وقال المخرج عمر عبد العزيز، في البيان: «إلى مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية ووكيل الاتحاد العام للنقابات تحية طيبة وبعد.. برجاء التفضل بالإحاطة أنه قد تم تكليفكم من جانب مجلس إدارة الاتحاد العام للنقابات الفنية بمنصب وكيل الاتحاد العام للنقابات الفنية (التمثيلية والسينمائية والموسيقية)».

وتابع البيان: «نتمنى لكم بمزيد من التقدم والتوفيق والرقي.. وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام».

 

مصطفى كامل والانتخابات

من جهة أخرى، قرر الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين خوض انتخابات النقابة المقبلة، وأصدر بيانا هاما يخص الانتخابات المزمع إقامتها نهاية يوليو وأول أغسطس المقبلين. 

الفنان مصطفى كامل مصطفى كامل الموسيقيين كله كدب ألبوم مصطفى كامل

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