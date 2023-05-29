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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حسن شاكوش وشيبة يحييان حفل زفاف شقيقة عمر كمال.. صور

عمر كمال
عمر كمال

احتفل الفنان عمر كمال بزفاف شقيقته آية، وسط حضور عدد كبير من نجوم الغناء، و قام بغناء عدد من أبرز الأغاني الخاصة به منها: بسكوتاية مقرمشة، بنت الجيران، انتى قلبى وربنا، وغيرها من الأغاني.

كما أحيا حفل الزفاف كل من عبد الباسط حمودة أحمد شيبة، حسن شاكوش، حمادة مجدي، وغيرهم، وأقيم الحفل في السويس.

أعلن المطرب عمر كمال أن يوم الخميس القادم موعدا نهائيا لطرح أغنيته الجديدة يا بيبي والتى يقدمها مع المطربة سارة زكريا.
 

الخميس القادم.. عمر كمال يطرح برومو أغنية بيبي مع سارة زكريا

من غير أي مناسبة.. عمر كمال برفقه حسن شاكوش في ظهور جديد


وطرح عمر كمال البرومو الدعائى للأغنية عبر صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام، وعلق عليها قائلا:يا بيبى … الخميس الجاى.

شاهد البرومو 
 

وبدأ الثنائى فى الترويج للأغنية من خلال صحفتهم الشخصية بموقع الصور الشهير انستجرام حيث طرح كل منهما البوستر الدعائي للأغنية.

الأغنية تعاون فيها الثنائى مع كل من الشاعر عمرو قطب، والملحنان خالد سلطان ومحمد غنيم، والموزع إسلام شيبسي.

 

أحدث أغاني عمر كمال


وكان عمر كمال قد طرح أغنية مؤخرا بالتعاون مع آيتن عامر بعنوان “قلبي خسة” ضمن أحداث فيلم ساعة إجابة فى موسم عيد الفطر الماضي.

الأغنية من كلمات مصطفي حسن وألحان كريم عاشور ومن توزيع أحمد وحيد.

 

عمر كمال مع شيماء مغربي

 

طرح المطرب عمر كمال أحدث اغانيه والتي تحمل اسم “ النجمة البعيدة ” وهي ديو مع الفنانة شيماء مغربي وطرحها عبر يوتيوب.

 

الأغنية من كلمات أسامة الوكيل ومن ألحان الملحن عمرو قطب والذى سبق وقدم معه أكثر من أغنية ناجحة ضيعنا التى قدمها مع عبد الباسط حمودة.

 

حفلات عمر كمال فى الصيف

ويعمل عمر كمال خلال هذه الفترة على الاستعداد لتقديم أكثر من حفل غنائى بعدد من الأماكن الساحلية سواء بمدينة العلمين الجديدة والساحل الشمالي بالإضافة إلى جولة خارج مصر فى العديد من الدول العربية.

 

حفل زفاف شقيقة عمر كمال
حفل زفاف شقيقة عمر كمال
حفل زفاف شقيقة عمر كمال
حفل زفاف شقيقة عمر كمال
حفل زفاف شقيقة عمر كمال
حفل زفاف شقيقة عمر كمال
حفل زفاف شقيقة عمر كمال
حفل زفاف شقيقة عمر كمال
حفل زفاف شقيقة عمر كمال
حفل زفاف شقيقة عمر كمال
حفل زفاف شقيقة عمر كمال
حفل زفاف شقيقة عمر كمال
حفل زفاف شقيقة عمر كمال
حفل زفاف شقيقة عمر كمال
عمر كمال الفنان عمر كمال بسكوتاية مقرمشة شيبة حسن شاكوش السويس

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