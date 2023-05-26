من غير أي مناسبة.. عمر كمال برفقه حسن شاكوش في ظهور جديد

نشر الفنان عمر كمال صورًا جديدة برفقه مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وعلق عمر كمال علي الصور، كاتبًا: “يا عم أنا بحبك من قلبي من غير أي مناسبة”.

علي جانب أخر، في تطور جديد في أزمة مطرب المهرجانات حسن شاكوش وزوجته ريم طارق، وآخرها تقدمه ببلاغ للنائب العام ضد أسرتها يتهمها بالتشهير به وسبه وقذفه أمام المواطنين في محل سكنه بأكتوبر.

وقال محمد أبو العلا محامي مطرب المهرجانات حسن شاكوش، إنه تقدم ببلاغ إلى النائب العام، اتهم فيه أسرة زوجته ريم صادق بالتعدي عليه وسبه وقذفه أمام منزله، داخل كمبوند باكتوبر.

وأضاف أبو العلا لـ "صدى البلد" أنه في بلاغه المقدم من حسن شاكوش ذكر أنه بتاريخ 21 مايو قامت أسرة زوجته ريم طارق وأشخاص آخرون بالتهجم على حسن شاكوش، والتعدي عليه وسبه وقذفه بعبارات خارجة وخادشة للحياء، على مرأى ومسمع والجيران.

وتابع دفاع حسن شاكوش بأنه قدم حافظة مستندات تحوي فيديوهات بالسب والقذف، موضحا أن تلك الشتائم تسببت في أضرار نفسية ومعنوية ومادية لمؤدي المهرجانات.

وطالب البلاغ باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المشكو في حقهم طبقا لنصوص القانون.