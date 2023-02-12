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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمر كمال يطرح أغنية النجمة البعيدة مع شيماء مغربي.. فيديو

عمر كمال وشيماء مغربي
عمر كمال وشيماء مغربي

طرح المطرب عمر كمال أحدث اغانيه والتي تحمل اسم “ النجمة البعيدة ” وهي ديو مع الفنانة شيماء مغربي وطرحها عبر يوتيوب.

عمر كمال يروج للنجمة البعيدة:

شوق المطرب عمر كمال، المتابعين لأحدث أعماله الغنائية برفقه المطربة شيماء المغربي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

 

ونشر عمر كمال بوستر الأغنية، والتي تحمل أسم “النجمة البعيدة”، وعلق علي الصورة كاتبًا: “قريبا”.

 

 

عمر كمال يقدم النجمة البعيدة

ومن ناحية أخرى يستعد عمر كمال لطرح أغنية جديدة مع المطربة شيماء مغربي بعنوان النجمة البعيدة بمناسبة عيد الحب.

 

الأغنية من كلمات أسامة الوكيل ومن ألحان الملحن عمرو قطب والذى سبق وقدم معه أكثر من أغنية ناجحة ضيعنا التى قدمها مع عبد الباسط حمودة.

 

ويستعد كل من المطرب عمر كمال وأحمد شيبة لإحياء حفل عيد الحب وذلك يوم 14 من شهر فبراير القادم داخل أحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر.

 

وبدأت الشركة المنتجة الترويج للحفل من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، مع طرح التذاكر بأكثر من فئة.

 

ومن المفترض أن يقدم كل من عمر كمال وشيبة مجموعة كبيرة من أشهر أغانيهما والتى حققت نجاحا كبيرا مع الجمهور ومنها إنتى معلمة وضيعنا وهجوم فجائى وأوعدك فيما يقدم شيبة أغاني أه لو لعبت يازهر ومش فاضلكو وإحنا الصعايدة ويعلم ربنا.

عمر كمال النجمة البعيدة شيماء مغربي يوتيوب

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