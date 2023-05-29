قلبناها حفلة.. تامر حسني يشعل الأجواء برفقه الركاب من داخل الطائرة.. فيديو

شارك الفنان تامر حسني، فيديو له من داخل الطائرة، وهو يغني مع الركاب، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وعلق تامر حسني علي الفيديو كاتبًا: “بالصدفه لقيت الجروب الاردني العسل ده في الطيارة و كانوا بيمسوا عليا في الطيارة و بيغنوا من النهارده هدلعني بصوت عالي اوي روحت رايحلهم و قلبناها حفله و سليتهم شويه لحد ما الطيارة اتملت و لميت الاجره و طلعنا. نورتوا مصر يا غاليين”.

وتمكن الفنان تامر حسني من الدخول قائمة الأعمال الأعلي مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير “ يوتيوب ” من خلال برومو فيلمه تاج .

وحقق الاعلان التشويقي لفيلم تامر حسني الجديد ، مليون مشاهدة فى غضون 24 ساعة فقط ، مما اهله الى احتلال المركز الثاني ضمن الفيديوهات الاعلي مشاهدة عبر موقع يوتيوب .

وطرح الفنان تامر حسني الإعلان التشويقي الأول لفيلمه الجديد تاج، والذي يخوض به المنافسة خلال الفترة القادمة.

ونشر تامر عبر صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام أول فيديو تشويقي للفيلم ويؤكد: لأول مرة في السينما العربية سوبر هيرو بمقاييس مارڤيل العالمية.

تفاصيل فيلم تاج

وتدور أحداث فيلم "تاج" في إطار كوميدي فانتازي، حول تيمة البطل الخارق "سوبر هيرو"، ويجسد تامر حسني شخصيتين لشقيقين توأم اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات مع تتابع الأحداث. الفيلم بطولة تامر حسني، ودينا الشربيني وبيومي فؤاد والعديد من النجوم، وتأليف تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.