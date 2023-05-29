ما هو نظام ملتيميديا الجديد للسيارات من سوني | تفاصيل

تتنافس الشركات التكنلوجية الآن علي إنتاج أحدث الأنظمة التي تستخدم في عالم السيارات، والتي من شأنها أن تعمل علي توفير أكبر قدر من الراحة والرفاهية لمالكي السيارات الحديثة المتطورة .
كشفت شركة سوني عن نظام جديدة يسمي الملتيميديا " XAV-9000ES " الجديد، ويستخدم في السيارات المتطورة، ويعتمد نظام الملتيميديا XAV-9000ES الجديد على شاشة تعمل باللمس مقاس 75.6 بوصة، بدقة ووضوح 1280×720 بيكسل، وتبلغ شدة سطوع الشاشة المضادة للانعكاسات 425 نيت.
يناسب نظام الملتيميديا XAV-9000ES الجديد من سوني نظام أبل Carplay وجوجل Android Auto ، ويمكن توصيل الهواتف الذكية لاسلكيا بالشاشة لإجراء المكالمات أو بث الموسيقى أو استخدام تطبيقات الملاحة مثل Google Maps.
يمكن لـ نظام الملتيميديا الجديد مواءمة الصوت وفق التفضيلات الخاصة من خلال الإكولايزر المكون من 14 نطاقا، يمكن لنظام الملتيميديا عرض ملفات DSD و FLAC وWAV و ALAC، بالإضافة الي احتواء النظام الجديد علي راديو FM.
والجدير بالذكر أن نظام الملتيميديا الجديد للسيارات ستتوافر من شركة سوني بسعر يبلغ 800 دولار أمريكي.