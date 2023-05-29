ما هو نظام ملتيميديا الجديد للسيارات من سوني | تفاصيل

تتنافس الشركات التكنلوجية الآن علي إنتاج أحدث الأنظمة التي تستخدم في عالم السيارات، والتي من شأنها أن تعمل علي توفير أكبر قدر من الراحة والرفاهية لمالكي السيارات الحديثة المتطورة .

نظام الملتيميديا XAV-9000ES الجديد

كشفت شركة سوني عن نظام جديدة يسمي الملتيميديا " XAV-9000ES " الجديد، ويستخدم في السيارات المتطورة، ويعتمد نظام الملتيميديا XAV-9000ES الجديد على شاشة تعمل باللمس مقاس 75.6 بوصة، بدقة ووضوح 1280×720 بيكسل، وتبلغ شدة سطوع الشاشة المضادة للانعكاسات 425 نيت.

نظام الملتيميديا XAV-9000ES الجديد

يناسب نظام الملتيميديا XAV-9000ES الجديد من سوني نظام أبل Carplay وجوجل Android Auto ، ويمكن توصيل الهواتف الذكية لاسلكيا بالشاشة لإجراء المكالمات أو بث الموسيقى أو استخدام تطبيقات الملاحة مثل Google Maps.

نظام الملتيميديا XAV-9000ES الجديد

يمكن لـ نظام الملتيميديا الجديد مواءمة الصوت وفق التفضيلات الخاصة من خلال الإكولايزر المكون من 14 نطاقا، يمكن لنظام الملتيميديا عرض ملفات DSD و FLAC وWAV و ALAC، بالإضافة الي احتواء النظام الجديد علي راديو FM.

والجدير بالذكر أن نظام الملتيميديا الجديد للسيارات ستتوافر من شركة سوني بسعر يبلغ 800 دولار أمريكي.