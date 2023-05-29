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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ما هو نظام ملتيميديا الجديد للسيارات من سوني | تفاصيل

نظام ملتيميديا الجديد
نظام ملتيميديا الجديد للسيارات

تتنافس الشركات التكنلوجية الآن علي إنتاج أحدث الأنظمة التي تستخدم في عالم السيارات، والتي من شأنها أن تعمل علي توفير أكبر قدر من الراحة والرفاهية لمالكي السيارات الحديثة المتطورة .

نظام الملتيميديا XAV-9000ES الجديد

كشفت شركة سوني عن نظام جديدة يسمي الملتيميديا " XAV-9000ES " الجديد، ويستخدم في السيارات المتطورة، ويعتمد  نظام الملتيميديا XAV-9000ES الجديد على شاشة تعمل باللمس مقاس 75.6 بوصة، بدقة ووضوح 1280×720 بيكسل، وتبلغ شدة سطوع الشاشة المضادة للانعكاسات 425 نيت.

نظام الملتيميديا XAV-9000ES الجديد

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يناسب نظام الملتيميديا XAV-9000ES الجديد من سوني نظام أبل Carplay وجوجل Android Auto ، ويمكن توصيل الهواتف الذكية لاسلكيا بالشاشة لإجراء المكالمات أو بث الموسيقى أو استخدام تطبيقات الملاحة مثل Google Maps.

نظام الملتيميديا XAV-9000ES الجديد

يمكن لـ نظام الملتيميديا الجديد مواءمة الصوت وفق التفضيلات الخاصة من خلال الإكولايزر المكون من 14 نطاقا، يمكن لنظام الملتيميديا عرض ملفات DSD و FLAC وWAV و ALAC، بالإضافة الي احتواء النظام الجديد علي راديو FM.

والجدير بالذكر أن نظام الملتيميديا الجديد للسيارات ستتوافر من شركة سوني بسعر يبلغ 800 دولار أمريكي.

الملتيميديا XAV-9000ES السيارات المتطورة CarPlay جوجل Android Auto Google Maps الإكولايزر

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