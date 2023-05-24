مرسيدس وفورد| سيارات 2023 عالمية تبدأ بـ 500 ألف جنيه

يتنافس مصني السيارات علي مستوي العالم في إنتاج سيارات جديدة تحتوي علي تكنولوجيات حديثة وأنظمة مساعدة للسائق، وبالتالي يوجد شركات عالمية رائدة في مجال صناعة السيارات وتنتج سيارات مميزة منذ زمن بعيد واشتهره بموثقتيها وقوة محركاتها .

يقدم موقع صدى البلد الإخباري قائمة بـ 5 سيارات عالمية تبأ أسعارها من 600 الف جنيه موديل 2022 ومن تلك الطرازات مرسيدس C 180، فولكس فاجن تي روك :

1- تويوتا بيلتا

تستخدم سيارة تويوتا بيلتا ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات، وبها محرك سعة 1500 سي سي، يساعدها علي إنتاج قوة تصل إلي 103 حصان، وعزم أقصي للدوران 138 نيوتن/متر، ويصل سعة خزان وقودها الي 43 لتر.

تويوتا بيلتا موديل 2023 السيدان

سعر تويوتا بيلتا موديل 2023 السيدان يبدا من 540 ألف جنيه للفئة الأولين ويرتفع ليصل الي 595 ألف جنيه .

2- نيسان سنترا

تتسارع سيارة نيسان سنترا من وضع السكون وصولا الي سرعة 100 كم/ساعة في 10.9 ثانية، وذلك بسبب محركها الذى يصل سعته الي 1600 سي سي، وتمتلك ناقل حركة أوتوماتيك، ويصل سعة خزان وقودها الي 52 لتر، وتنتج عزم دوران 154 نيوتن/متر، وتخرج قوة 118 حصان.

نيسان سنترا موديل 2023

تتاح سيارة نيسان سنترا موديل 2023 للشراء في سوق السيارات المصري الجديد بسعر 581 ألف جنيه، وتتوافر بفئة واحدة .

3- فورد فوكس

تخرج سيارة فورد فوكس عزم دوران يصل الي 151 نيوتن/متر، وتنتج قوة 120 حصان، وبها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 6 سرعات ، وتعمل بمحرك سعة 1500 سي سي .

فورد فوكس موديل 2023

تبدا أسعار سيارة فورد فوكس موديل 2023 من 840 ألف جنيه، وتصل الي 905 ألف جنيه .

4- فولكس فاجن تي روك

تنتمي سيارة فولكس فاجن تي روك الي فئة السيارات الكروس أوفر، وتستهلك 5.3 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع فولكس فاجن تي روك من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 8.4 ثانية، وبها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 8 سرعات، ومحركها يصل سعته الي 1400 سي سي تيربو، وتنتج عزم دوران 250 نيوتن/متر، وقوة 152 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 205 كم/ساعة .

فولكس فاجن تي روك موديل 2023

تقدم سيارة فولكس فاجن تي روك موديل 2023 في مصر بفئة واحدة يصل سعرها الي مليون و 450 ألف جنيه .

5- مرسيدس C 180

محرك سيارة مرسيدس C 180 يصل سعته الي 1500 سي سي تيربو، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 9 سرعات وتخرج عزم دوران 250 نيوتن/متر، وينتج قوة 156 حصان، وتتسارع سيارة

مرسيدس C 180 من وضع الثبات وصولا الي 100 كم/ساعة في 8.6 ثانية .

مرسيدس C 180 موديل 2023

تتوافر سيارة مرسيدس C 180 موديل 2023 في مصر بفئتين الأولي سعرها 2 مليون و 280 ألف جنيه، والثانية سعرها 2 مليون و 350 ألف جنيه .