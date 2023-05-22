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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بتقنيات حديثة.. تويوتا تاكوما 2024 الجديدة| صور

تويوتا تاكوما أس
تويوتا تاكوما أس أر 5 2024

أعلنت شركة تويوتا اليابانية عن سيارة تويوتا تاكوما موديل  2024 الجديدة، حيث تم تقديم سيارة تاكوما بالعديد من المميزات والتقنيات، بالإضافة الي خيارات المحركات الجديدة المتوافرة بها .

تويوتا تاكوما  أس أر 5 موديل 2024

تتواجد سيارة تويوتا تاكوما الجديدة موديل 2024 بـ أربعة فئات مختلفة منها الفئة أس أر القياسية، والتي تحتوي علي محرك جديد 4 سلندر سعة 2400 سي سي، ينتج قوة 228 حصان، مقترن بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات .

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سيارة تويوتا تاكوما  أس أر 5 موديل 2024 هي سيارة أكثر قوة تم تقديمها من تويوتا مزودة بشاحن توربيني ينتج 270 حصان، متصل بناقل حركة يدوي مكون من 6 سرعات ويتطابق بشكل تلقائي مع سرعة الدوران، بالإضافة أيضا الي المحرك الذي تمت تحديثه الذى يحتوي علي ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات، وبالتالي فإن قوة السيارة تصل إلى 278 حصان .

تويوتا تاكوما  أس أر 5 موديل 2024

زودت سيارة تويوتا تاكوما بمحرك هجين  لأول مرة، وبطارية سعة 1.9 كيلو واط /الساعة، ومحرك كهربائي ينتج قوة 48 حصان سعة 2400 سي سي بشاحن هواء ، ليصل إجمالي القوة إلى 326 حصان.

تويوتا تاكوما  أس أر 5 موديل 2024

تمتلك فئات الدفع الرباعي في سيارة تويوتا تاكوما مديل 2024 علبة نقل ثنائية السرعات يتم التحكم فيها إلكترونيًا مع تروس عالية ومنخفضة المدى، ونظام تحكم في الجر النشط مطور، وبها محرك I-Force Max هجين وذلك يدعم السيارة لعمل بقوة الدفع الرباعي .

تويوتا تاكوما  أس أر 5 موديل 2024

والجدير بالذكر أن سيارة تويوتا تاكوما حتي الآن لم يتم الإعلان عن سعرها الرسمي، وسيتم ظهور سيارة تاكوما في الأسواق خلال هذا العام قبل حلول 2024 .

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