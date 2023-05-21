استطاعت شركة تويوتا عملاق تصنيع السيارات اليابانية، أن تقدم العديد من السيارات القوية والناجحة داخل السوق المصري، ومنها النسخة كورولا "عيون" حيث اكتسبت هذا اللقب نسبة إلى مصابيحها الدائرية، بينما تعد هذه السيارة واحدة من أبرز الاصدارات الاعتمادية التي قدمها الصانع الياباني المخضرم.

أشهر سيارة من تويوتا "كورولا عيون" موديل 1999

تويوتا كورولا "عيون" موديل 1999

واشتهرت السيارة تويوتا كورولا "عيون"، بالاعتمادية وقلة الاعطال، بالاضافة إلى توافر قطع الغيار الخاصة بها بأسعار مناسبة، وصيانتها غير المعقدة، إلى جانب تمتعها بمساحة داخلية تتسم بالرحابة، وحصولها على حقيبة تخزين خلفية واسعة تتسع للعديد من الاغراض.

تويوتا كورولا "عيون" موديل 1999

وظهرت السيارة تويوتا كورولا "عيون" موديل 1999 عبر إحدى صفحات بيع وشراء السيارات الالكترونية، وهي في حالة جيدة، مع طلاء باللون الاخضر، واطارات بحالة جديدة، واحتوائها على عجلة قيادة باور ستيرنج، وزجاج كهربائي أمامي، وفرش داخل من الجلد، بالاضافة إلى بطارية جديدة، مع عدد كيلومترات يقدر بـ 214 ألف كم.

تويوتا كورولا "عيون" موديل 1999

وقدمت السيارة تويوتا كورولا "عيون" بناقل سرعات مانيوال خماسي النقلات "جر أمامي"، متصل بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1300 سي سي، يضخ قوة قدرها 88 حصانا، كما قدمت السيارة في مصر ايضا بناقل حركة أوتوماتيك مقترن بمحرك 1600 سي سي.

تويوتا كورولا "عيون" موديل 1999

بـ 100 ألف جنيه .. احصل على أشهر سيارة من تويوتا

وجاءت السيارة تويوتا كورولا "عيون" موديل 1999 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع بسعر يبلغ 100 ألف جنيه.