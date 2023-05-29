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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بمصاعد سيارات وشاطئ| برج سكني في دبي من بوجاتي| فيديو

برج بوجاتي في دبي
برج بوجاتي في دبي

يحدث الآن طفرة في عالم العقارات عالميا حيث يتنافس الآن كبري شركات العقارات مع كبري شركات السيارات علي إنشاء أبراج بها تكنولوجيات حديثة تتصل مع السيارات المتطورة الفاخرة .

برج بوجاتي في دبي 

حث تم الإعلان عن إنشاء برج من قبل شركة بوجاتي المتخصصة في صناعة وتطوير السيارات، وستبدأ عملية الإنشاء به قريباً في دبي، وسيقدم البرج خدمات لمالكي السيارات منها جلب السيارة الي شققهم من خلال مصاعد خاصة .

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سيتم إقامة برج  بوجاتي في منطقة رئيسية من الخليج التجاري في دبي، وسيتكون البرج من 46 طابق، سيتم تزويد البرج بوسائل راحة ورفاهية كاملة منها، شاطئ مزيف برمال حقيقية، وحمامات سباحة خاصة، وخدمات كونسيرج، بالإضافة إلى مصعد خاص لإحضار السيارات من الجراج.

يحتوي برج بوجاتي علي عدد 171 وحدة باسم ريفيرا مستوحاة من مدن ساحلية مثل، كان، وموناكو، وتم تصميم كل مبني بشكل فريد من نوعه.

ومن جانبه أوضح الرئيس التنفيذي لشركة الهندسة المعمارية التي نفذت المبنى: "يضم المشروع صالة لكبار الشخصيات لهواة جمع السيارات للعناية بسيارتهم".

برج بوجاتي في دبي 

علاوة علي ذلك ستضع بوجاتي معيار جديد للرفاهية، وستجمع بين الراحة والأداء الوظيفي والأناقة لتعكس روح صانع السيارات.

برج بوجاتي 

حتي الآن لم يتم الإعلان عن أسعار الشقق السكنية حتى في برج بوجاتي حتي الآن، لكن الشركة تقبل الاستفسارات عن شقق البرج خلال الفترة الحالية، ويتم الانتهاء من المبنى في فترة تتراوح من 3 الي 3 سنوات ونصف .

 

https://www.youtube.com/live/SmndhTsnSbo?feature=share

بوجاتي شركة بوجاتي برج 46 طابق وسائل راحة ورفاهية السيارات صانع السيارات

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