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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ساعة بوجاتي ذكية بـ 40 ألف جنيه.. صور

ساعة بوجاتي الذكية
ساعة بوجاتي الذكية Ceramique Titane Edition الجديدة

تكشف شركة بوجاتي الفرنسية المتخصصة في صناعة السيارات الرياضية، عن ساعتها الذكية الجديدة بوجاتي  Ceramique Titane Edition، بالإضافة إلى أن ساعة بوجاتي الجديدة تم تجميعها بشكل يدوي، وتم الاهتمام بجميع التفاصيل بداخلها، وتتيح ساعة بوجاتي استبدال الإطار المصنوع من الزركونيوم لكي تتناسب الساعة الملابس التي يرتديها صاحب سيارة بوجاتي .

 ساعة بوجاتي الذكية Ceramique Titane Edition الجديدة

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 ساعة بوجاتي الذكية Ceramique Titane Edition الجديدة

تتشابه ساعة بوجاتي الذكية Ceramique Titane Edition الجديدة مع تقنيات ساعة بوجاتي موديل Ceramique Edition One، والذي تم تطوريها بالتعاون مع شركة الساعات Viita النمساوية.

 ساعة بوجاتي الذكية Ceramique Titane Edition الجديدة

تتميز ساعة بوجاتي الجديدة الذكية باحتوائها علي جسم من التيتانيوم، وسوار من النايلون والسيليكون، وإطار من الزركونيوم، وشاشة AMOLED مستديرة بدقة 390 × 390 بيكسل، وغطاء زجاج من الياقوت لحماية الساعة من الخدوش.

 ساعة بوجاتي الذكية Ceramique Titane Edition الجديدة

ومن جانبها أوضحت بوجاتي أن الساعة الذكية بوجاتي Ceramique Titane Edition الجديدة، تحتوي على أكثر من 1000 قطعة مجمعة يدويا، وبها مستشعري نبضات القلب PPG لزيادة الدقة، وجيروسكوب، ومحرك اهتزاز، وGPS، وبلوتوث للاتصال بالهاتف الذكي، بالإضافة الي احتوائها علي نظم تتبع اللياقة البدنية من خلال 72 وضع رياضي، وتدعم خصائص النوم، وإظهار الإشعارات.

 ساعة بوجاتي الذكية Ceramique Titane Edition الجديدة

جدير بالذكر أن جسم ساعة Ceramique Titane Edition مقاومة للماء حتى عمق 100 متر، وتمتلك بطارية سعة 585 ملي أمبير/ساعة، وستقدم ساعة بوجاتي الجديدة للبيع بسعر 1190 يورو، إى ما يعادل 40 ألف جنيه مصري تقريبًا.

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