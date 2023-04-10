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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر صادم وخيالي لسيارة كريستيانو رونالدو الجديدة.. شاهد

سيارة كريستيانو رونالدو
سيارة كريستيانو رونالدو الجديدة

ظهر نجم كرة القدم البرتغالية والعالمية كريستيانو رونالدو، بإحدى السيارات الخارقة من طراز بوجاتي، وهي النسخة محدودة الإنتاج " سينتوديتشي" التي تتمتع بقدرات فنية عالية الاداء، سواء من ناحية التصميم الهيكلي، او التجهيزات التقنية.

سيارة كريستيانو رونالدو الجديدة

سيارة كريستيانو رونالدو الجديدة

 

تأتي السيارة بوجاتي سينتوديتشي بمحرك مكون من 16 اسطوانة، يتمكن من انتاج قوة اجمالية قدرها 1579 حصانا، وعزم اقصى للدوران 1600 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة اوتوماتيكي مع تقنية الدفع الكلي للعجلات.

سيارة كريستيانو رونالدو الجديدة

تسارع خارق لـ بوجاتي سينتوديتشي

 

وتصل السرعة القصوى للسيارة الخارقة بوجاتي سينتوديتشي إلى 420 كيلومتر في الساعة، وبفضل هذه القدرات المميزة يمكنها الوصول من وضع الثبات 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 2.4 ثانية فقط.

سيارة كريستيانو رونالدو الجديدة

أبعاد السيارة بوجاتي سينتوديتشي 

 

- الطول الكلي 4.544 مم.

- العرض الكلي 2.047 مم.

- الارتفاع الكلي 1.200 مم.

- قاعدة العجلات 2.711 مم.

سيارة كريستيانو رونالدو الجديدة

وظهرت السيارة بوجاتي سينتوديتشي التي يمتلكها كريستيانو رونالدو بطلاء خارجي مميز، يحمل اللون الابيض اللؤلؤي، مع اطلالة رياضية فريدة، حيث تتمتع السيارة بمصابيح امامية شرسة، بالاضافة إلى عتبات جانبية، وسبولير رياضي يعزز من هذا المفوم، وجنوط ذات تصميم هندسي انيق.

 

سعر سيارة كريستيانو رونالدو بوجاتي سينتوديتشي

 

تقدم السيارة بوجاتي سينتوديتشي بقيمة سعرية بلغت 9 ملايين دولار ، اي ما يقرب من 280 مليون جنيه.

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