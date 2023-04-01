أسرع سيارة يمكن شراؤها في الإمارات موديل 2023 .. صور

يحتوي سوق السيارات الاماراتي، على العديد من الطرازات المتنوعة، والتي تختلف من ناحية التصميم الهيكلي بين فئة السيدان الهاتشباك والـ SUV، أو من ناحية التجهيزات الفنية والتقنية، ولكن تبقى السيارات الخارقة واحدة من اشهر الاصدارات المقدمة هناك.
اسرع سيارة في الامارات موديل 2023
تعتبر السيارة بوجاتي شيرون موديل 2023، واحدة من اسرعة السيارات المقدمة في الامارات، حيث يمكنها التسارع من وضع الثبات 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية مدتها 2.4 ثانية فقط، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 440 كيلومتر/ساعة.
محرك اسرع سيارة في الامارات من بوجاتي
تعتمد السيارة بوجاتي شيرون موديل 2023 على محرك من 16 اسطوانة، سعة 8000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة اجمالية تصل إلى 1578 حصانا، و 1600 نيوتن/متر في الساعة، بينما تستمد اوامر الحركة عبر علبة تروس اوتوماتيكية الاداء بتقنية الدفع الكلي للعجلات.
ابعاد السيارة بوجاتي شيرون 2023
- طول اجمالي 4.733 متر.
- عرض اجمالي 2.183 متر.
- ارتفاع اجمالي 1.212 متر.
- طول قاعدة العجلات 2.711 متر.
تحتوي السيارة بوجاتي شيرون 2023 على عدة تجهيزات تتضمن، مثبت سرعة، وخاصية دخول السيارة بدون مفتاح، مع زر تشغيل وايقاف المحرك، ومكيف هواء اوتوماتيكي، بالاضافة إلى جهاز ملاحة، وحساسات حركة، كاميرا 360 درجة، ونظام صوتي ترفيهي، إلى جانب وسائد هوائية للحماية، ومكابح عالية الاداء، مع مقصورة داخلية عصرية وذات مظهر رياضي.
سعر اسرع سيارة في الامارات موديل 2023
تقدم السيارة بوجاتي شيرون موديل 2023 بسعر يصل إلى 14 مليون و 50 الف درهم.