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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسرع سيارة يمكن شراؤها في الإمارات موديل 2023 .. صور

بوجاتي شيرون 2023 
بوجاتي شيرون 2023 

يحتوي سوق السيارات الاماراتي، على العديد من الطرازات المتنوعة، والتي تختلف من ناحية التصميم الهيكلي بين فئة السيدان الهاتشباك والـ SUV، أو من ناحية التجهيزات الفنية والتقنية، ولكن تبقى السيارات الخارقة واحدة من اشهر الاصدارات المقدمة هناك.

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 بوجاتي شيرون 2023 

اسرع سيارة في الامارات موديل 2023 

 

تعتبر السيارة بوجاتي شيرون موديل 2023، واحدة من اسرعة السيارات المقدمة في الامارات، حيث يمكنها التسارع من وضع الثبات 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية مدتها 2.4 ثانية فقط، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 440 كيلومتر/ساعة.

 بوجاتي شيرون 2023 

محرك اسرع سيارة في الامارات من بوجاتي 

 

تعتمد السيارة بوجاتي شيرون موديل 2023 على محرك من 16 اسطوانة، سعة 8000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة اجمالية تصل إلى 1578 حصانا، و 1600 نيوتن/متر في الساعة، بينما تستمد اوامر الحركة عبر علبة تروس اوتوماتيكية الاداء بتقنية الدفع الكلي للعجلات.

 بوجاتي شيرون 2023 

ابعاد السيارة بوجاتي شيرون 2023 

 

  • طول اجمالي 4.733 متر.
  • عرض اجمالي 2.183 متر.
  • ارتفاع اجمالي 1.212 متر.
  • طول قاعدة العجلات 2.711 متر.
 بوجاتي شيرون 2023 

تحتوي السيارة بوجاتي شيرون 2023 على عدة تجهيزات تتضمن، مثبت سرعة، وخاصية دخول السيارة بدون مفتاح، مع زر تشغيل وايقاف المحرك، ومكيف هواء اوتوماتيكي، بالاضافة إلى جهاز ملاحة، وحساسات حركة، كاميرا 360 درجة، ونظام صوتي ترفيهي، إلى جانب وسائد هوائية للحماية، ومكابح عالية الاداء، مع مقصورة داخلية عصرية وذات مظهر رياضي.

 بوجاتي شيرون 2023 

سعر اسرع سيارة في الامارات موديل 2023 

 

تقدم السيارة بوجاتي شيرون موديل 2023 بسعر يصل إلى 14 مليون و 50 الف درهم.

الامارات موديل 2023 اسرع سيارة السيارات الخارقة بوجاتي شيرون 2023

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