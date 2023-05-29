أول ما خرجت من الامتحان | مصرع طالبة في حادث قطار بدمياط

تنعى مديرية التربية والتعليم بدمياط، الطالبة ميرنا أحمد حمدي سالم والتي وافتها المنية اليوم على أثر حادث قطار بعد خروجها من لجنة الامتحان وأثناء عودتها لمنزلها.

كما أكدت مديرية التربية والتعليم بدمياط، أنها تتمنى الشفاء العاجل للطالبة إسراء محمد رزق سالم.

ويتقدم المهندس علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم وعبد العليم جمعة وكيل المديرية وغادة بيضون مدير عام التعليم الفني والعاملون بمديرية التربية والتعليم بخالص التعازي لأسرة الطالبة.

داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم الأسرة الصبر والسلوان.