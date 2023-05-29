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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية لمحافظة البحر الأحمر 2022-2023

صورة موضوعية
صورة موضوعية

أعلنت مديرية التربية والتعليم  في محافظة البحر الأحمر بيانًا رسميًا يكشف عن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022-2023؛ بعدما حقق هؤلاء الطلاب إنجازًا متميزًا وحصدوا أعلى الدرجات في امتحاناتهم.

وكان قد اعتمد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر ، ظهر اليوم الإثنين  ، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي بحضور الأستاذ هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة. 


ومن جانبه أكد الأستاذ هشام منير بأن بنسبة نجاح الشهادة الإعدادية بلغت 80.4% ، وأيضا بلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للصم والبكم 100% والمكفوفين بنسبة  100% ، وبلغت نسبة الشهادة الإعدادية المهنية 79.8%
ومن جانبه هنأ محافظ البحر الأحمر جميع أبنائه المتفوقين و الناجحين بالشهادة الإعدادية ، متمنياً لهم مزيد من النجاح  والتفوق في المراحل الدراسية المقبلة  ، مؤكداً أن المحافظة تعمل علي تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لمدارس التربية والتعليم بجميع مدنها ، لافتًا إلى اهتمام الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالنهوض بالعملية التعليمية بمختلف مراحلها  .

الشهادة الإعدادية إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر البحر الأحمر الغردقة

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