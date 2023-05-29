ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية لمحافظة البحر الأحمر 2022-2023

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة البحر الأحمر بيانًا رسميًا يكشف عن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022-2023؛ بعدما حقق هؤلاء الطلاب إنجازًا متميزًا وحصدوا أعلى الدرجات في امتحاناتهم.

وكان قد اعتمد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر ، ظهر اليوم الإثنين ، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي بحضور الأستاذ هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.



ومن جانبه أكد الأستاذ هشام منير بأن بنسبة نجاح الشهادة الإعدادية بلغت 80.4% ، وأيضا بلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للصم والبكم 100% والمكفوفين بنسبة 100% ، وبلغت نسبة الشهادة الإعدادية المهنية 79.8%

ومن جانبه هنأ محافظ البحر الأحمر جميع أبنائه المتفوقين و الناجحين بالشهادة الإعدادية ، متمنياً لهم مزيد من النجاح والتفوق في المراحل الدراسية المقبلة ، مؤكداً أن المحافظة تعمل علي تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لمدارس التربية والتعليم بجميع مدنها ، لافتًا إلى اهتمام الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالنهوض بالعملية التعليمية بمختلف مراحلها .