في ذكرى رحيله.. قصة وفاة عمر خورشيد المأساوية

تحل اليوم الإثنين 29 مايو، ذكرى رحيل الفنان عمر خورشيد، الذى ولد في 9 أبريل عام 1945، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 1981، وقدم عددا من الأعمال السينمائية والغنائية التى تظل محفورة فى ذاكرة الفن المصرى.

عمر خورشيد ومسيرته

شارك الموسيقار عمر خوشيد كبار الفنانين والمطربين، ومن أبرزهم أم كلثوم، عبد الحليم، صباح، فيروز، ومن أشهر مقطوعاته الموسيقية "فكروني"، "أمل حياتي"، "حبيتك بالصيف"، "ليلة حب"، "أنت عمري"، "هذه ليلتي"، "ودارت الأيام"، "أهواك"، "توبة"، "أنا لك على طول"، "قارئة الفنجان"، "طلعت يا محلى نورها"، و"يا دلع".

عمر خورشيد وزيجاته

تزوج عمر خورشيد 4 مرات، في البداية لينا السبكي، ثم الفنانة ​ميرفت أمين​، والممثلة ​مها أبو عوف​ وسيدة الأعمال اللبنانية دينا، وفي الحقيقة عمر كان حنونًا جدًا ودبلوماسيًا، ويجيد الإستماع لمن حوله، وكان إنسانًا بكل معنى الكلمة.

قصة مقتل عمر خورشيد

تعود واقعة حادث عمر خورشيد، إلى عام 1981، حينما تعرض لحادث سيارة مروع أمام أحد المطاعم المجاورة لـ مينا هاوس في نهاية شارع الهرم في ظل تزايد التكهنات على هذا الحادث منذ وقوعه إلى الآن، حتى بات الجميع منشغلًا بفك طلاسم هذا الحادث.

وكان هناك شاهدان وحيدان لهذا الحادث، الأولى كانت اللبنانية دينا -زوجة عمر خورشيد- والثانية كانت الفنانة الراحلة مديحة كامل، اللتان أدليتا بشهادتهما أمام النيابة، وتأكيدهما بأن هناك سيارة غامضة ظلت تطاردهم ولم تتركهم حتى تأكد سائقها من إصطدام «خورشيد» بعمود إنارة.

وكانت الشهادة السابقة، هي انطلاق الشرارة الأولى لسلسلة من التكهنات حول مدبر هذا الحادث، في ظل عدم تمكن النيابة من الإمساك بسائق السيارة الغامضة التي افتعلت الحادث.