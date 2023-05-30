البسة أكلت العصفورات .. طفلة تشعل مواقع التواصل باليمن بـ3 كلمات .. شاهد

أثار مقطع فيديو مدته ثوان قليلة تظهر فيه طفلة صغيرة تبكي مواقع التواصل فى اليمن.

وتداول يمنيون على نطاق واسع خلال الساعات الماضية فيديو قصير لا يتعدى ثواني وهى تردد عبارة: "البسة أكلت العصفورات" لتخطف تلك الطفلة قلوب اليمنيين ببراءتها وعفويتها.

وبحسب وسائل إعلام، بدأت القصة حين صدمت الطفلة اليمينة، فطوم الصنوي، التي لم تبلغ من العمر سوى بضع سنوات، بقطة التهمت العصافير الصغيرة التي اعتادت اللعب معها والاعتناء بها، ما سبب للصغيرة حزناً كبيراً.

فما كان منها إلا أن اتصلت بشقيقها عمر تشكو إليه مأساتها، وما فعلته القطة.

كما طلبت منه والدموع تنهمر على وجنتيها، وصوتها يتقطع ويختنق، إبعاد تلك الهرة الشريرة عن المنزل والتخلص منها في أسرع وقت، حسب ما أظهر المقطع المصور الذي انتشر كالنار في الهشيم.

وقد أثارت كلمات الصغيرة موجة واسعة من التفاعل والتعاطف، خصوصاً جملتها وهي تقول "عمر البسة أكلت العصفورات.. قتلت العصفورات كلها".

ليظهر شقيقها لاحقا في مقطع ثانٍ وهو يهديها مجموعة هدايا وعصافير جديدة، عوضاً عن التي افترستها القطة.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مع المقطع وأشادوا بتصرف أخيها ومواساته لها.