مقطع فيديو لطبيب حديث التخرج ينقذ طفلة أردنية من غطاء زجاجة.. شاهد

أثار مقطع فيديو لطفلة أردنية الكثير من الجدل والتعاطف على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن ظهرت وهي بصحبة والدها بأحد المحال التجارية في إربد الأردنية، وكادت أن تفقد حياتها.

على الجانب الآخر، حفظت العناية الإلهية الطفلة بعد أن تصادف وجود طبيب كويتي حديث التخرج، قام بالتدخل سريعا ليقدم لها الإسعافات الأولية وأنقذ حياتها، بعد تعرضها للاختناق، وذلك بعد دخول غطاء زجاجة مياه في حلقها وكاد أن يكتم أنفاسها.

وقد ظهر والد الطفلة في مقطع الفيديو وهو لم يتوقف عن البكاء حتى بعد إنقاذها.

وقال الطبيب على صفحته الشخصية على "تويتر": “الحمد لله الذي سخرني لإنقاذ الطفلة باللحظات الحرجة، هذه اللحظه والله تساوي كل تعب السنوات والدراسة، وبهذا أعلن بحمد الله تعالى وفضله تخرجي من جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية وحصولي على درجة البكالوريوس تخصص دكتور في الطب والجراحة”.



وقد جاءت أغلب تعليقات رواد السوشيال ميديا: “ألف مبروك التخرج ومبروك لنا أمثالك من أبناء الوطن”.

