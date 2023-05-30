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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفاصيل حفل دينا الوديدي بمسرح الماركيه

صدى البلد

أعلن الموسيقار هاني شنودة عن حفلة في التجمع الخامس بصحبة الفنانة دينا الوديدي عبر حسابه على تويتر.

وكتب هاني:"‏يوم 16 يونيه علي مسرح الماركيه بالتجمع الخامس اتشرف بمصاحبه الموهوبه الفنانه دينا الوديدي ضيفه حفلتي لتغني من الحاني..... منتظرينكم

وطرح القائمون على الحفل التذاكر عبر إحدى المنصات المتخصصة فى بيع التذاكر أون لاين بأكثر من فئة وجائت الفئة الأولى بـ 800 جنية وهي فئة الـ vip أما الفئة الثانية فئة الـ Platinum فبلغت ثمنها 550 والفئة الثالثة وهي فئة الـ Gold  فبلغت ثمنها 350 جنيها والفئة الأخيرة فئة الـSilver وبلغت ثمنها 250 جنيها.

شنودة يحذر من استخدام الذكاء الاصطناعي فى الموسيقي
حذر الموسيقار الكبير هاني شنودة من توابع استخدام الذكاء الصناعي، دون وجود قوانين تنظم عمله خلال الفترة القادمة.

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وقال هاني شنودة في تصريحات خاصة لصدى البلد: لابد من التدخل السريع فى هذا الأمر ، وتعديل قوانين حقوق الملكية الفكرية ، فبعد واقعة استخدام صوت أم كلثوم لتقديم أغنية جديدة ، علينا ان نتساءل عن حقوقها بعد ان يتم استخدامها صوت بعد وفاتها ، وحتي الان الذكاء الاصطناعي استخدم سوق صوت المطرب فقط ، ولكن من الممكن ان يمتد الى التلحين والتأليف.

ويضيف هاني شنودة : لابد وان تجتمع نقابة الموسيقيين مع الجهات المعنية سواء جمعية المؤلفين والملحنين وشعبة القانون مجلس الشعب لوضع قوانين تنظم استخدام الذكاء الصناعي ، والا لو قمنا بترك الامر سيكون مثل " التوك توك " الذى ترك يجوب في الشوارع وينتشر ثم بحثنا في وضعه سواء بمنحه التراخيص اللازمة ، او سحبه ومنعه .

ويستكمل هاني شنودة: الذكاء الاصطناعي لن يتوقف عند الغناء والموسيقي ولكن سوف يمتد الى كل جوانب الحياة والصناعات مثل المصانع وغيرها، إما فيما يخص الغناء ، فمن الممكن ان يستخدم وضع صوت مثل " أم كلثوم " على أغاني لا تتناسب مع قيمتها ونسيء لاسمها ولتاريخ بلدنا ، لذا فعدم وضع قوانين تنظم المستقبل الفني سوف يكون الوضع أسوأ مما نتصور ، فلابد من ان يكون هناك قانون بمذكرة تفصيلية نحتكم اليها.

استخدام الذكاء الاصطناعى الأمير الحسين بن عبد الله الفنانة دينا الوديدى المؤلفين والملحنين الملكية الفكرية

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