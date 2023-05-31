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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لحياة صحية ووزن مثالي.. 10 مفاتيح سحرية للحياة

وزن مثالي
وزن مثالي

توجد العديد من النصائح العامة التي يمكن اتباعها للحفاظ على الصحة والوزن المثالي، ومن بين هذه النصائح التى كشف عنها الدكتور أحمد صبري أخصائي التغذية وعضو الجمعية الأمريكية لمحاربة السمنة والتى تتمثل فيما يلي :

1. تناول وجبات صحية ومتوازنة: يجب تناول وجبات تحتوي على جميع المجموعات الغذائية الأساسية بما في ذلك البروتينات والكربوهيدرات والدهون الصحية والفيتامينات والمعادن.

2. الابتعاد عن الأطعمة المصنعة والغنية بالدهون الثقيلة والسكريات الزائدة والملح.

3. تناول الأطعمة الطبيعية الغنية بالألياف مثل الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والمكسرات والبقول.

4. الحرص على تناول وجبات صغيرة ومتعددة على مدار اليوم بدلاً من وجبات كبيرة وقليلة.

5. ممارسة النشاط البدني بانتظام والاهتمام باللياقة البدنية والتحرك اليومي.

6. الحرص على النوم الكافي والتخلص من الإجهاد والتوتر.

7. تجنب التدخين والكحول وغيرها من العادات السيئة التي تؤثر على الصحة.

8. الحرص على شرب كمية كافية من الماء والسوائل الأخرى.

9. الحرص على مراجعة الطبيب بشكل دوري والاهتمام بالفحوصات الطبية الروتينية.

10. الالتزام بنمط حياة صحي ومتوازن يشمل النصائح المذكورة أعلاه، والتي تتضمن تناول وجبات صحية ومتوازنة، وممارسة النشاط البدني بانتظام، والحرص على النوم الكافي، وتجنب التدخين والكحول وغيرها من العادات السيئة، والحرص على شرب كمية كافية من الماء والسوائل الأخرى، والالتزام بنمط حياة نشط وصحي. يمكن أيضًا تناول المكملات الغذائية إذا كانت موصوفة من قبل الطبيب أو الخبير الغذائي وتحت إشرافهم.

ومن الجدير بالذكر أن الحفاظ على الصحة والوزن المثالي يتطلب الالتزام بنمط حياة صحي ومتوازن على المدى الطويل، ولا يمكن تحقيق ذلك من خلال الرجيمات القاسية أو النظام الغذائي الجاف. يجب أن يكون الهدف هو إدخال تغييرات صحية ومستدامة للحصول على نتائج ملموسة ودائمة. ينصح بالتحدث مع الطبيب أو الخبير الغذائي للحصول على نصائح مخصصة وملائمة لحالتك الصحية والوزنية.

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