السجن 6 سنوات وغرامة 200 ألف لعاطل بتهمة الاتجار في المواد المخدرة

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس ، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه بتهمة الاتجار في المواد المخدرة.



صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد و باهر بهاء الدين صادق وامانة سر محمد طه.



كشف أمر الاحالة قيام المتهم “أحمد . م ” باحراز جوهر الهيروين المخدر لقصد الاتجار في غير الاحوال المصرح بها قانونا



وأوضحت شهادة معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث أنه وردت اليه معلومات مفادها احراز المتهم للمواد المخدرة فأنتقل لمحل تواجده وأبصره محرزا لفافة بلاستيكية شفافة يظهر منها مسحوق بيج اللوم يشبه جوهر الهيروين المخدر وبضبطه وتفتيشه عثر معه علي 38 كيس بلاستيكي يحوي كلا منهم ذات الجوهر المخدر وبمواجهته بهم أقر باحرازهم في غير الاحوال المصرح بها قانونا.



وثبت بتقرير المعامل الكيمائية بمصلحة الطب الشرعي أن اللفافة والاكياس المضبوطين جميعا يحوي كلا منهم علي مسحوف بيج اللون ثبت أنه لجوهر الهيروين المخدر المدرج بالجدول الاول من قانون المخدرات ووزنوا قائما 24 جراما