عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الطبيب تركها في العملية وهرب.. فاطمة دخلت لإجراء شفط دهون خرجت بدون معدة

صدى البلد

7 ساعات قضتهم فاطمة داخل غرفة العمليات، بين الحياة والموت أثناء إجراء عملية شفط دهون داخل مستشفى خاص في المنيل.

صدى البلد يرصد في السطور التالية تفاصيل مؤلمة على لسان الضحية،تقول فاطمة:"قررت منذ ما يقرب من 50 يوما إجراء عملية شفط دهون داخل مستشفى خاص في منطقة المنيل، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، حدد الطبيب المعالج موعد لإجراء عملية شفط دهون".

شفط دهون

واضافت فاطمة، وبالفعل قمت بإنهاء إجراءات تكاليف العملية، ودفعت مبلغ 35 ألف جنيهاً، وتم تحديد موعد لإجراء العملية، في يوم 10 أبريل، ولكن تلك الموعد كان بمثابة نهايتي.

وتابعت: وقبل العملية بساعات قليلة، الطبيب المعالج أخبرني بأن العملية لا تستغرق سوى 3 ساعات، وبالفعل دخلت غرفة العمليات، ولكن حدث مالم اتخيله العملية استغرقت 7 ساعات وحالتي تدهورت وشعرت بألم شديد.

 

الدكتور تركني وهرب

 

واستطردت: بعد الإنتهاء من إجراء العملية، الطبيب تركني داخل غرفة العمليات وهرب، ولم يطمئني على حالتي الصحية، وبعدها مر يوم تلو الآخر وبدأت حالتي الصحية تتدهور ، في تلك اللحظة كنت لا أستطيع الحركة، وبعدها ذهبت الي مستشفي أخرى، وقمت بعمل إشاعة، وهنا الطبيب أخبرني أنه يوجد ما يقرب من 10 جلطات في جسدي.

معدتي خارج جسدي

 

وكانت الضحية فاطمة حررت محضر في قسم شرطة العمرانية، تتهم فيه طبيب بإجراء عملية بالخطأ الطبي وتدهور حالتها الصحية مما أدى إلي إصابتها ب10 جلطات وفتح بطنها بالكامل مما أدى إلي إخراج جزء من معدتها للخارج.

شفط دهون إجراء عملية شفط الدهون الفحوصات الطبية داخل مستشفي خاص شرطة العمرانية عملية شفط الدهون عملية شفط دهون مأساة فاطمة أخبار الحوادث طبيب متهور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالدولار.. طبيب نساء: أستغليت فتيات لاستقطاب أجانب في العيادة لممارسة العلاقات المحرمة

تراجع تحت 2000 جنيه لأول مرة|خسارة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار21 مفاجأة

بكامل قواها العقلية.. النيابة العامة: سيدة الشرقية ضربت ابنها بفأس وقطعت جثته

لجنة التظلمات تستقر على تخفيض عقوبة كهربا.. تفاصيل

بالبريد.. وزير الرياضة يقدم حلا سحريا لإنقاذ الزمالك من أزمته المالية| خاص

أول تعليق من كهربا بعد قرار تخفيض عقوبة لجنة التظلمات.. ماذا قال؟

مخزون مصر من اللحوم بآمان| الحكومة تستعد لـ عيد الأضحى بـ 250 ألف رأس.. والسعر 225 جنيها

أوسوريو يكشف لـ صدى البلد حقيقة هروبه من الفندق ورحيله عن الزمالك

موضوعات متعلقة

اعترافات عاطل بتصنيع البودر في التجمع الخامس .. تفاصيل

بسبب خلافات حول أولوية جمع القمامة.. حبس قاتل عامل في المرج

ربة منزل بدرجة نشالة.. حبس سيدة لاتهامها بسرقة متعلقات المواطنين في الجمالية

حبس 3 أشخاص لاتهامهم بسرقة مصنع لعب أطفال في السلام

حبس شخص نصب على مواطن من ذوي الهمم في حدائق القبة

بينهم سيدة راودته عن نفسه.. تأجيل محاكمة قتلة الطبيب الثري بالتجمع الخامس

شعرت بأنها ليست والدتي.. فتاة السلام: هربت من سجنها ومعاملتها السيئة

تأجيل محاكمة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق في حلوان

ترشيحاتنا

306 آلاف شقة جديدة.. والصرف الصحي يصل 90% من الجمهورية| أخبار سارة من الدولة للمصريين

بوتين يكشف عن أكبر خدعة تعرضت لها روسيا من حلف الناتو

السيسي يصدق على قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب

بوتين: نحن لم نبدأ هذه الحرب.. ولا نستخدم أساليب تتبعها أوكرانيا

لو مخستيش مش هنكمل.. مصري يطلق زوجته بسبب زيادة الوزن.. فيديو

تحذير من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 محليات طبيعية تصلح كبدائل للسكر الأبيض.. مفيدة وصحية

ماذا تفعل السجائر فى قلوبنا .. جمال شعبان يجيب بالتفصيل

فسحها وخرجها من البيت.. دراسة أمريكية: عدم تنزه المرأة يصيبها بمرض خطير

في اليوم العالمي للتصلب المتعدد.. إجراءات وقائية لتباطؤ تقدم المرض

فيديو

السبب غريب .. تفاصيل مؤلمة في تخلص سيدة الشرقية من نجلها

القضاء على أزمة ارتفاع أسعار الذهب | تفاصيل مشروع جديد

ماذا قالت ريهام عبد الغفور عن محمد رمضان ؟

دعوة للصلح بين تامر وبسمة بوسيل .. وتصرف غريب من ابنة عبلة كامل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ