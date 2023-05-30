الطبيب تركها في العملية وهرب.. فاطمة دخلت لإجراء شفط دهون خرجت بدون معدة

7 ساعات قضتهم فاطمة داخل غرفة العمليات، بين الحياة والموت أثناء إجراء عملية شفط دهون داخل مستشفى خاص في المنيل.

صدى البلد يرصد في السطور التالية تفاصيل مؤلمة على لسان الضحية،تقول فاطمة:"قررت منذ ما يقرب من 50 يوما إجراء عملية شفط دهون داخل مستشفى خاص في منطقة المنيل، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، حدد الطبيب المعالج موعد لإجراء عملية شفط دهون".

شفط دهون

واضافت فاطمة، وبالفعل قمت بإنهاء إجراءات تكاليف العملية، ودفعت مبلغ 35 ألف جنيهاً، وتم تحديد موعد لإجراء العملية، في يوم 10 أبريل، ولكن تلك الموعد كان بمثابة نهايتي.

وتابعت: وقبل العملية بساعات قليلة، الطبيب المعالج أخبرني بأن العملية لا تستغرق سوى 3 ساعات، وبالفعل دخلت غرفة العمليات، ولكن حدث مالم اتخيله العملية استغرقت 7 ساعات وحالتي تدهورت وشعرت بألم شديد.

الدكتور تركني وهرب

واستطردت: بعد الإنتهاء من إجراء العملية، الطبيب تركني داخل غرفة العمليات وهرب، ولم يطمئني على حالتي الصحية، وبعدها مر يوم تلو الآخر وبدأت حالتي الصحية تتدهور ، في تلك اللحظة كنت لا أستطيع الحركة، وبعدها ذهبت الي مستشفي أخرى، وقمت بعمل إشاعة، وهنا الطبيب أخبرني أنه يوجد ما يقرب من 10 جلطات في جسدي.

معدتي خارج جسدي

وكانت الضحية فاطمة حررت محضر في قسم شرطة العمرانية، تتهم فيه طبيب بإجراء عملية بالخطأ الطبي وتدهور حالتها الصحية مما أدى إلي إصابتها ب10 جلطات وفتح بطنها بالكامل مما أدى إلي إخراج جزء من معدتها للخارج.