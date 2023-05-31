فتح باب التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية بأسوان

قررت مديرية التربية والتعليم بأسوان ، فتح باب التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسى المنقضى 2022/2023، ولمدة 15 يوماً من تاريخ إعلان النتيجة الرسمية بالمدارس "اعتباراً من الأول من شهر يونيو".

وكان قد أكد عبد الكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أنه على ولى الأمر أن يتقدم بطلب التظلم لمدير المديرية، ويحدد المادة أو المواد التى يرغب التظلم على نتيجتها وسداد الرسوم المقررة ومقدارها 20 جنيهاً، للمادة الواحدة، مشيرا إلى أنه فى حالة أحقية الطالب فى التظلم واستحقاقه لزيادة الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.

الشهادة الإعدادية

وأوضح أن خطوات التقدم تشمل الآتى :

- يتقدم ولى الأمر بطلب لمدير المديرية طبقاً للنموذج المطبوع.

- توريد مبلغ 20 جنيها عن كل مادة بديوان المديرية طرف / وليد عبد الرءوف مختار "خزينة المديرية".

- تسلم الطلبات مرفق بها قسيمة التوريد إلى لجنة النظام والمراقبة ومقرها مدرسة عمر بن الخطاب بنات الإعدادية "شرق محطة السكة الحديد بأسوان".

وكان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان اعتمد نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية العامة واللغات للعام الدراسى 2022/2023، وبلغت نسبة النجاح النهائية 75.83 %، كما بلغت نسبة النجاح 72.2 % للصم وضعاف السمع، بينما بلغت 100 % للمكفوفين، وكذا 61% للإعدادية المهنية.

جهود تعليمية

وكان قد أعلنت مديرية التربية والتعليم بأسوان عن فتح باب القبول بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الإبتدائى بالمدارس الرسمية والرسمية للغات للعام الدراسى ٢٠٢٤/٢٠٢٣ ، إعتباراً من الخميس 1/6/2023 وحتى 30/6/2023 حيث يتم التقديم إلكترونياً عن طريق ولى الأمر ، من خلال بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم ( http://emis.gov.eg ) ، ويتم تسجيل الدخول باستخدام الرقم القومى للتلميذ.

وفى حالة عدم تمكن ولى الأمر من التسجيل الالكترونى بنفسه (تقديم الصف الأول الابتدائى فقط) ، يتم التوجه إلى المدرسة التي يرغب بالتقدم لها ، ومعه صورة شهادة الميلاد المميكنة للتلميذ المتقدم والشهادة الأصلية للإطلاع عليها وصورة بطاقة الرقم القومى لولى الأمر ليتولى مسئول وحدة المعلومات بالمدرسة تسجيل رغبته بالالتحاق إلكترونياً بالمدرسة .