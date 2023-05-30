محافظ أسوان يكلف السكرتير العام بترؤس اجتماع اللجنة التنسيقية للسكان

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، السكرتير العام للمحافظة المهندسة فاطمة إبراهيم بترأس اجتماع اللجنة التنسيقية للسكان بحضور مسئولى الجهات المختصة.

ويأتي ذلك لمتابعة التقرير الربع سنوى الخاص باللجنة ، والجهود المتعلقة بتكثيف الأنشطة السكانية والندوات التوعوية داخل القرى والنجوى للتعريف بمحاور الإستراتيجية القومية للسكان الخمس ، والمتمثلة فى محور تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ، ومحور صحة الشباب والمراهقين ، وأيضاً محور التعليم والمعرفة والوعى المجتمعى وتمكين المرأة .

ويأتي ذلك فى إطار جهود المحافظة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتفعيل دور الإستراتيجية القومية للسكان وربطها بجهود التنمية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن .

القضية السكانية

ومن جانبها أكدت السكرتير العام بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان تم تكليف الجهات المعنية لإمداد مديرية الأوقاف بالمعلومات والبيانات المتعلقة بالموضوعات المجتمعية والحياتية المختلفة ، وكيفية وطرق علاجها ، ليتم التركيز عليها ، وتناولها فى الجزء الثانى من خطبة الجمعة أو عقب إنتهاء صلاة الجمعة ، ومن أبرزها التعريف بأهمية التعامل مع القضية السكانية وتنظيم الأسرة ، وتكثيف الوعى نحو التفاعل الإيجابى معها .

وأشارت إلى أهمية زيادة عدد الجمعيات العاملة فى مجال تنظيم الأسرة بهدف تنشيط دور تلك الجمعيات ، وتقديم خدمة متميزة للسيدات وزيادة أعداد المستفدين ، فضلاً عن ضم وحدة أيادى مصر كعضو من أعضاء اللجنة التنسيقية لما تقدمه من خدمات متنوعة وجادة للمرأة المعيلة ، وهو الذى يتوازى مع العمل على تكثيف الندوات التوعوية الخاصة بالأمهات للتأكيد على كيفية حماية الأبناء ، وأهمية النظافة العامة ، وإبراز دور الأم فى التربية السليمة لأبنائها .

أنشطة متنوعة

وكان قد أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على الإسراع بمعدلات تنفيذ أكبر مشروع لتطوير وتجميل وتحديث كورنيش النيل منذ الستينيات من القرن الماضى ، وخاصة المستوى الأول من ممشى أهل مصر نهاية يونيو القادم ، مع إنهاء المستويين الثانى والثالث بنهاية العام الحالى .

جاء ذلك أثناء اجتماع محافظ أسوان باللواء حازم عبد المنعم مساعد رئيس الشركة الوطنية للمقاولات والتوريدات التابعة للقوات المسلحة ، وأيضاً الشركة المنفذة المهندس صالح النوبى ، والدكتور أحمد عواد إستشارى المشروع ، بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والمهندسة نهى محمود مدير إدارة المشروعات .