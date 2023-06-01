حدث ليلا| قرار النائب العام العاجل.. والمنخفض الخماسيني.. وإشبيلية بطلا لليوروبا

يسلط موقع “صدى البلد”، في السطور التالية، الضوء، على أبرز الأحداث التي حدثت ليلا، في كل المجالات، وهي كالتالي:

مجلس النواب الأمريكي يصوت على رفع سقف الدين

صوت مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، على مشروع قانون سقف الدين بالأغلبية، والذي توصل إليه الحزبان الجمهوري والديمقراطي لتعليق سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار.

وقالت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية إن "317 عضوا في مجلس النواب الأمريكي صوتوا بالموافقة على تمرير مشروع قانون سقف الدين العام بينما صوت 117 عضوا برفضه".

وأصدر البيت الأبيض بيانا قال فيه إن الرئيس جو بايدن رحب بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون "سقف الدين"، وحث مجلس الشيوخ على تمرير المشروع.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير قد صرحت في وقت سابق الأربعاء، بأن الرئيس جو بايدن ينتظر أن يصل مشروع قانون سقف الدين على مكتبه بحلول الخامس من يونيو المقبل.

من جهته، أفاد الرئيس الأمريكي في وقت سابق الأربعاء بأن عملية رفع سقف الدين الأمريكي تسير كما هو مخطط لها، وأضاف للصحفيين في البيت الأبيض "سنعالج مسألة سقف الدين".

منخفض خماسيني حار| الأرصاد تحذر: هذه الظواهر تضرب البلاد خلال ساعات

يعد عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، موضوع يبحث عنه المواطنين خلال الساعات الأخيرة، وخاصة بعد اصدار هيئة الأرصاد الجوية تحذيرات عاجلة من طقس الساعات المقبلة، وهبوب رياح مثيرة للرمال والأتربة.

جاء هذه التحذيرات بعد تأثر البلاد بـ منخفض خماسيني حار قادم من المناطق الصحراوية، بعد أنه كشفت هيئة الأرصاد الجوية، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنه من المتوقع أن تتعرض البلاد إلى منخفض حراري "خماسيني" يومي الخميس والجمعة "١ و ٢يونيو ٢٠٢٣"، وهذا المنخفض الحراري، يصاحبه رياح جنوبية غربية نشطة تعمل على رفع درجات الحرارة وإثارة الرمال والأتربة على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة

أما عن درجات الحرارة، تابعت هيئة الأرصاد، أنه متوقع أن تصل درجة الحرارة خلال هذه الموجة على القاهرة الكبرى إلى 40 درجة مئوية وجنوب الصعيد 43 درجة مئوية.

مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث مروع أمام سفاري بارك بإمبابة



لقي شخصان مصرعهما وأصيب 3 آخرون في حادث دراجة نارية أمام سفاري بارك بمنطقة إمبابة.

تلقى اللواء إيهاب خلاف مدير قطاع الشمال إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث منطقة غرب المطار ووجود مصابين.

انتقلت أقرب دورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص انقلاب دراجة نارية أمام سفاري بارك، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة كل من أحمد سيد، أحمد فتحي وزكريا يحيى.

نقل المصابون إلى مستشفى إمبابة العام لتلقي العلاج وإيداع الجثتين ثلاجة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة تحت إشراف مأمور القسم.

مدير المنتخب المصري يكشف كواليس الاستعداد لمواجهة غينيا

أكد محمد خالد غرابة مدير المنتخب المصري الأول لكرة القدم، أن معسكر الفراعنة سينطلق في القاهرة يوم 10 يونيو استعدادا لمواجهة غينيا، وسيتم السفر إلى المغرب يوم 12، وقبل المباراة بـ48 ساعة فقط، مشيرا إلى أن الجهاز الفني فضل التدريب في القاهرة لمدة يومين، ثم السفر للمغرب والعودة يوم 15.

وقال غرابة في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: نتمنى التوفيق للنادي الأهلي في نهائي إفريقيا أمام الوداد المغربي، ولاعبي الفريق سينضمون لمعسكر منتخب مصر عقب لقاء الاياب في المغرب.

وأضاف: سيتم الاعلان عن قائمة منتخب مصر النهائية من اللاعبين المحليين يوم 7 يونيو، وهناك متابعة لحالة المصابين طارق حامد وتريزيجيه، ولذلك لم نقم بإرسال استدعاء للعناصر المصابة، وتم الاعلان عن المحترفين الجاهزين للمباراة.

قرار عاجل من النائب العام بشأن انتخابات نقابة المهندسين

أمر النائب العام بالتحقيق في البلاغات المقدمة من الأطراف المتنافسة بنقابة المهندسين حول الأحداث التي شهدتها الجمعية العمومية بتاريخ ٣٠/ ٥/ ٢٠٢٣ وقوفًا على حقيقة ما حدث.

الدوري الأوروبي..إشبيلية يتوج بطلا لـ"يوروبا ليج" بعد الفوز على روما بركلات الترجيح

توج إشبيلية الإسباني بلقب الدوري الأوروبي للموسم الحالي 2022-2023، بعد الفوز على روما الإيطالي في ركلات الترجيح بنتيجة (4-1).

وانتهى الوقت الأصلي والإضافي من مباراة إشبيلية وروما في نهائي الدوري الأوروبي بالتعادل بهدف لكل فريق.

وأقيمت المباراة على ملعب بوشكاش أرينا في المجر، ووصل الفريقان لركلات الترجيح لحسم هوية البطل.

مصرع وإصابة 11 شخصا في انقلاب وحريق ميكروباص بأكتوبر

لقى 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 5 آخرين بسبب حادث انقلاب ميكروباص، ثم حدوث اشتعال بالكامل في السيارة أعلى الطريق الأوسطي بالقرب من صينية الواحات نطاق مدينة 6 أكتوبر ونقلوا إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا بوقوع حادث مرورى أعلى طريق الصحراوي في مدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع الحادث و الخدمات المرورية و بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث ، وبصحبتهم سيارات إسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى الى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج إصابة وفاة 6 أشخاص وإصابة 5 أخرين ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.