عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدير المنتخب المصري يكشف كواليس الاستعداد لمواجهة غينيا

صدى البلد

أكد محمد خالد غرابة مدير المنتخب المصري الأول لكرة القدم، أن معسكر الفراعنة سينطلق في القاهرة يوم 10 يونيو استعدادا لمواجهة غينيا، وسيتم السفر إلى المغرب يوم 12، وقبل المباراة بـ48 ساعة فقط، مشيرا إلى أن الجهاز الفني فضل التدريب في القاهرة لمدة يومين، ثم السفر للمغرب والعودة يوم 15.

وقال غرابة في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: نتمنى التوفيق للنادي الأهلي في نهائي إفريقيا أمام الوداد المغربي، ولاعبي الفريق سينضمون لمعسكر منتخب مصر عقب لقاء الاياب في المغرب.

وأضاف: سيتم الاعلان عن قائمة منتخب مصر النهائية من اللاعبين المحليين يوم 7 يونيو، وهناك متابعة لحالة المصابين طارق حامد وتريزيجيه، ولذلك لم نقم بإرسال استدعاء للعناصر المصابة، وتم الاعلان عن المحترفين الجاهزين للمباراة.

وواصل: منتخب غينيا سيتواجد في المغرب مبكرًا، وسيخوض مباراة ودية هناك، واخترنا مواجهة جنوب السودان من أجل التصنيف.

وزاد: خاطبنا الكاف لمعرفة موعد مباراة غينيا، من أجل خوض مباراة ودية لتحسين تصنيف المنتخب، وراسلنا الكاف وغينيا أكثر من مرة لمعرفة الموعد النهائي للمباراة، ولكن لم نتلقى ردود، ولذلك بعدما تم تحديد الموعد لم نستطع الاتفاق على مباريات ودية سوى مع جنوب السودان، لاننا اخترنا نفس الفرق التي لعبت في نفس مواعيد مصر، كما أنهم سيلعبون في مصر، لذلك كانت فرصة لنا لمواجهتهم وديا.

وأكمل: الكاف وضع نهائي افريقيا يوم 11 يونيو في المغرب، ولاعبو الاهلي سيتدربون لمرة واحدة فقط معنا في المغرب، وكل المنتخبات قامت بترتيب اوضاعها مبكرا، ورؤية روي فيتوريا ستكون حاسمة بالنسبة لبعض اللاعبين في خوض المباراة الودية.

وأردف: نتلقى عروض من خلال شركات تسويق لخوض مباريات ودية، لا نعمل سوى بخطابات رسمية تصل إلى اتحاد الكرة بوجود عرض لمواجهة منتخب مُحدد، ولا أتعامل مع الاتصالات الشفوية. سوف نتفاوض على وجود مباريات ودية في شهر سبتمبر القادم وفق طلبات الجهاز الفني.

واستطرد: نسعى لتحسين التصنيف، قبل قرعة أمم افريقيا نتواجد في المركز الخامس وهناك 4 نقاط فارق مع الجزائر، من أجل التواجد على رأس مجموعة في البطولة. وآخر تصنيف للكاف سيكون 1 أكتوبر القادم، وقرعة كأس العالم يوم 12 يوليو.

وتابع: نسعى للحفاظ على تصنيفنا في شهر يونيو وسبتمبر من أجل التواجد على رأس المجموعة في امم افريقيا، وفيتوريا يتابع كل شئ عن الدوري المصري، وهو يشيد دائما بكواليتي اللاعب المصري، لدينا خامات جيدة وعناصر واعدة في الكرة المصرية وهم محل إشادة كبير من المدرب البرتغالي، ونريد توفير بعض الأمور للاعبين لكي يظهروا بشكل جيد منها الملاعب.

وأوضح: نقوم بعمل قائمة كبيرة من اللاعبين تضم 40 لاعبا، يكون الاختيار من بينهم لمنتخب مصر، والمدير الفني هو من يحدد عدد اللاعبين، وأي مفاجآت في القائمة ستكون من اختيار فيتوريا، وحال الفوز على غينيا سنضمن الصعود، ويتبقى لنا مباراة هنا في مصر أمام أثيوبيا. ونتمنى استمرار الفوز فى المباريات القادمة.

وأتم: اعتقد ان ملعب مباراة غينيا ومصر في المغرب يستوعب 30 ألف مشجع، ولكن لن يكون هناك حضور كثيف.

اتحاد الكرة الأهلى المنتخب المصري برنامج بوكس تو بوكس جنوب السودان قائمة منتخب مصر قائمة منتخب مصر النهائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة تقترب|الأرصاد تطلق تنبيها عاجلا عن طقس الساعات المقبلة

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة

في المدرسة .. ابنة محمد رمضان الكبيرة تنشر فيديو صادمًا

عقب اختفائه.. أول ظهور لـ أحمد بغدودة لاعب المصارعة

صدمة للجماهير| تفاصيل استبعاد نجم الأهلي بقرار من كولر ..إيه الحكاية

لن تصدق حجمه.. بيع «جدي» بمبلغ صادم في سوق دمنهور للماعز|شاهد

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023

الميكروباص انفجر والركاب اتفحموا.. تفاصيل حادث مروع على طريق الواحات.. صور

ترشيحاتنا

دعاء يغير القدر .. داوم عليه يغير حالك للأفضل

سعر الذهب محليا اليوم الخميس 25-5-2023

الميكروباص انفجر والركاب اتفحموا.. تفاصيل حادث مروع على طريق الواحات.. صور

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. السيد المسيح أول لاجئ يزور مصر

هل تفرض أمريكا عقوبات على لبنان بسبب عدم انتخاب رئيس؟.. مسئولة تجيب

مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث مروع أمام سفاري بارك بإمبابة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود اللامع.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بأنوثتها

مسمينى على الموبيل chocolate.. صور تجمع بين شيرين وحسام عقب رجوعهما لبعض

عروس تثير الجدل بارتداء حماتها لملابس غير متوقعة بحفل زفافا ابنها.. تفاصيل

أحمد الفيشاوي يفتتح فيلمه رهبة مصنع الكراسي في السعودية.. شاهد

فيديو

إيمي طلعت زكريا تعترض على صناع فيلم أولاد حريم كريم.. ما علاقة عمرو عبدالجليل؟ |فيديوجراف

اختفاء محصول المانجو هذا العام | ما القصة ؟

زلازل خطيرة تضرب عدة دول | ماذا يحدث .. فيديو

عاصفة ترابية قادمة .. تحذيرات عاجلة من مركز المناخ |تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ