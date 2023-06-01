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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدوري الأوروبي.. إشبيلية يتوج بطلا لليوروبليج بعد الفوز على روما بركلات الترجيح

صدى البلد

توج إشبيلية الإسباني بلقب الدوري الأوروبي للموسم الحالي 2022-2023، بعد الفوز على روما الإيطالي في ركلات الترجيح بنتيجة (4-1).

وانتهى الوقت الأصلي والإضافي من مباراة إشبيلية وروما في نهائي الدوري الأوروبي بالتعادل بهدف لكل فريق.

وأقيمت المباراة على ملعب بوشكاش أرينا في المجر، ووصل الفريقان لركلات الترجيح لحسم هوية البطل.

وكان الوقت الأصلي قد انتهى بين الفريقين بالتعادل لكل فريق، ليتم اللجوء لوقت إضافي يمر كاملا بدون إحراز أهداف.

سجل هدف روما في الشوط الأول اللاعب الأرجنتيني باولو ديبالا في الدقيقة 35، وتعادل إشبيلية من خلال هدف عكسي سجله جيانلوكا مانشيني في مرماه بالدقيقة 55.

تشكيل روما ضم:

حراسة المرمى: روي باتريسيو.

الدفاع: مانشيني، كريس سمالينج، إيبانيز.

الوسط: زكي سيليك، كريستانتي، ماتيتش، سبينازولا.

الهجوم: ديبالا، بيليجريني، تامي أبراهام.

وضم تشكيل إشبيلية:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

الدفاع: نافاس، بادي، جوديلي، أليكس تيليس.

الوسط: فيرناندو، راكيتيتش، أوكامبوس، توريس، بريان جيل.

الهجوم: يوسف النصيري.

 

إشبيلية الإسباني الدوري الأوروبي باولو ديبالا بركلات الترجيح بوشكاش

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