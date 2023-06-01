مقارنة بين إم جي ZS وسيتروين C4 بالأسعار | صور

تحتوي السوق المصرية للسيارات الجديدة علي الكثير من إصدارات السيارات موديل 2023 و 2022 ، بالرغم من الصعوبات التي يشهدها قطاع صناعة السيارات إلا أن السوق المصرية للسيارات يتواجد بها مختلف فئات السيارات الجديدة ومنها السيدان والهاتشباك والكروس وأوفر.

ويعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر ومواصفات سيارة إم جي ZS و سيتروين C4 من موديلات 2022 و موديلات 2023 :

1- إم جي ZS

سيارة ام جى ZS موديل 2022 الجديدة



تحتاج سيارة ام جى ZS الكروس أوفر الجديدة الي 5.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات، وتستخدم محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج ام جى ZS عزم أقصي للدوران 150 نيوتن/متر، وقوة 119 حصان، وتتسارع الكروس أوفر الجديدة من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 10.9 ثانية، ويصل سعة خزان وقودها الي 48 لتر .

سيارة ام جى ZS موديل 2022 الكروس أوفر

تتوافر سيارة ام جى ZS موديل 2022 في سوق السيارات المصرية بسعر يبدأ من 699 ألف جنيه للفئة الأولي و 734 ألف جنيه للفئة الثانية، و 744 ألف جنيه للفئة الثالثة، و759 ألف جنيه للفئة الرابعة.

2- سيتروين C4

سيتروين C4 موديل 2023 الكروس وأوفر الجديدة

تخرج سيارة سيتروين C4 قوة تصل الي 155 حصان، وذلك بفضل احتوائها علي محرك سعة 1200 سي سي تيربو، وتمتلك ناقل حركة أوتوماتيك، وتنتج عزم أقصي للدوران 240 نيوتن/متر، وتتسارع سيتروين C4 من وضع الثبات وصولا الي 100 كم/ساعة في 8.2 ثانية، وبها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 8 سرعات .

سيارة سيتروين C4 موديل 2023 الكروس وأوفر الجديدة



تأتي سيارة سيتروين C4 موديل 2023 الكروس وأوفر الجديدة بداخل السوق المصرية للسيارات بسعر يبدأ من مليون و39 ألف جنيه، ومليون و49 ألف جنيه للفئة الثانية، وتباع الفئة الثالثة بسعر مليون و119 ألف جنيه، والفئة الرابعة أعلي فئه يصل سعرها إلى مليون و129 ألف جنيه.