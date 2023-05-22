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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيتروين C3 زيرو بـ960 ألف جنيه | صور

سيتروين C3 2023
سيتروين C3 2023

يحتوي السوق المصري للسيارات الجديدة علي الكثير من فئات السيارات منها السيدان والهاتشباك والكروس أوفر ، وذلك من اجل تلبية رغبات المواطنين للحصول علي سيارات جديدة بتصميم عصري، وتحتوي علي تكنولوجيات متقدمة ومن تلك الطرازات سيارة سيتروين C3 موديل 2023 ، وتنتمي C3  الي فئة السيارات الهاتشباك .

سيتروين C3 موديل 2023

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يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر سيارة سيتروين C3 موديل 2023 داخل السوق المصري للسيارات الجديدة :

وسائل الأمان بـ  سيتروين C3

سيتروين C3 موديل 2023

زودت سيارة  سيتروين C3 الهاتشباك بالعديد من مواصفات السلامة والأمان منها، أحزمة أمان، ومثبت سرعة، وقفل مركزي للأبواب، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ووسائد هوائية، وESP، وحساسات للركن، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، نظام إيموبليزر ضد السرقة.

محرك سيتروين C3

سيتروين C3 موديل 2023

تستخدم سيارة سيتروين C3 موديل 2023 الهاتشباك محرك سعة 1200 سي سي تيربو، ينتج قوة قدرها 110 حصان، وبها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 6 سرعات، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 10.6 ثانية، وتحتاج الي 5.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتصل سرعة سيارة سيتروين C3 القوي الي 183 كم/ساعة، ويل سعة خزان وقودها الي 45 لتر .

أبعاد سيتروين C3

سيتروين C3 موديل 2023

جاءت سيارة سيتروين C3 داخل السوق المصري للسيارات بطول 4154 مم، وعرض 1756 مم، وارتفاع 1597 مم، وقاعدة عجلات بطول 2604 مم، وتصل سعة الحقيبة الخلفية الي 410 لتر .

مواصفات سيتروين C3

مقصورة سيتروين C3 موديل 2023

جهزة مقصورة سيارة  سيتروين C3 الهاتشباك موديل 2023 بالكثير من المميزات التكنلوجية الحديثة منها، عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، مدخل AUX، ومدخل USB، وبلوتوث، وزجاج كهربائي، وتكييف أوتوماتيك ثنائي المناطق، ويموت كنترول، وشاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس، وباور ستيرنج، وإنذار ضد السرقة، وقفل مركزي للأبواب.

سعر سيتروين C3

تباع سيارة سيتروين C3 موديل 2023 الهاتشباك الجديدة داخل السوق المصري للسيارات بسعر 889 ألف جنيهن للفئة الأولي ، ويرتفع السعر ليصل الي 969 ألف جنيه للفئة الثانية .

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