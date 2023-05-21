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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مواصفات سيتروين C5 X 180 الهجين 2024 | صور

سيتروين C5 X 180
سيتروين C5 X 180 الهجين 2024

كشفت شركة سيتروين الفرنسية عن طرازها الجديدة سيتروين C5 X الهجين موديل 2024 ، وتنتمي سيارة سيتروين C5 X الي فئة السيارات الكروس أوفر، وتتميز بتصميمها الجذاب ومحركها القوي .

سيتروين C5 X 180 الهجين موديل 2024

محرك سيتروين C5 X 180 الهجين

تنتج سيارة سيتروين 180 C5 X الهجين Plug-In فئة الكروس أوفر قوة 133 كيلووات/ و 180 حصان، وذلك يعطي السيارة قوة تساعدها علي إظهار قدراتها علي الطرق الصحراوية والغير ممهدة.

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تحتوي أيضأ سيتروين C5 X 180 علي محرك بنزين، يمكنه إنتاج قوة 110 كيلووات/150 حصان، بالإضافة الي محرك كهربائي أخر ينتج قوة 81 كيلووات/110 حصان، ويصل مدى سير سيتروين C5 X 180 الهجين إلى 63 كم/ساعة ، وذلك بفضل بطاريتها التي تصل سعتها الي 4.12 كيلووات/ساعة.

سيتروين C5 X 180 الهجين موديل 2024

زودت سيارة سيتروين C5 X 180 الهجين موديل 2024 فئة الكروس أوفر بالعديد من الخدمات منها، نظام Drive Assist Plus 2.0، ومحدد سرعة متوائم، ووظيفة Stop&Go، ونظام تنبيه عند  تغيير حارة السير شبه أوتوماتيك.

مقصورة سيتروين C5 X 180 الهجين موديل 2024

تمتلك سيارة سيتروين C5 X 180 الهجين أيضا نظام توصيات حول السرعة المناسبة اعتمادا على إشارات تحديد السرعة، ونظام مواءمة السرعة في المنحنيات، وبها مقاعد مريحة جدا، بالإضافة الي تطبيق My Citroën، لإدارة السيارة وشحن البطارية ومعرفة مدى السير.

سعر سيتروين C5 X 180 الهجين

سيتروين C5 X 180 الهجين موديل 2024

تأتي سيارة سيتروين C5 X 180 الهجين موديل 2024 من فئة الكروس أوفر بسعر 45.350 ألف يورو .

 

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