بـ45 ألف جنيه اركب سيتروين Ax هاتشباك| صور

يحتوي السوق المصري للسيارات علي الكثير من طرازات السيارات المستعملة، التي يبحث عنها أغلب المواطنين المصريين ومنهم فئة الشباب، وتنتمي سيارة سيتروين Ax موديل 1996 الي فئة السيارات الهاتشباك صغيرة الحجم، تقدم سيارة سيتروين Ax من قبل الصانع الفرنسي، وتتميز سيتروين Ax بتصميمها المتميز وشكلها الأنيق.

سيارة سيتروين Ax الهاتشباك

محرك سيتروين Ax

سيتروين Ax الهاتشباك

تستخدم سيارة سيتروين Ax الهاتشباك ناقل حركة ماينوال، وتقدم للبيع باللون الأخضر، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتمكنت سيارة سيتروين Ax من قطع مسافة تصل الي 120 ألف/كم، ويوجد بسيارة سيتروين دهانات خارجية، ولا يوجد بها دهانات داخلية، وبها رخصة سارية لمدة 3 سنوات.

مواصفات سيتروين Ax

سيتروين Ax الهاتشباك موديل 1996

تمتلك مقصورة سيارة سيتروين Ax الهاتشباك العديد من المميزات الحديثة منها، سنتر لوك، وفتحة سقف، وسماعات بالأبواب الجانبية، ومقابض أبواب داخلية لسهولة فتح وأغلاق الابواب بسهولة من الداخل، وعدادات قياسية للسرعة والحرارة والوقود، وأذرعه تم تثبيتها علي جانبي مقود الحركة، ومساحة تخزين أمام ناقل الحركة، ودرج تخزين تم تثبيته بالتابلوه الأمامي، وزجاج يدوي، وأضاءه داخلية للقراءة، وأحزمة أمان.

سيارة سيتروين Ax الهاتشباك موديل 1996

تمتلك سيارة سيتروين Ax الهاتشباك من الخارج علي شكل متميز وأنيق بفضل احتوائها علي، أضاءه أمامية، ومساحة زجاج خلفية، وشبكة أمامية، وتم تثبيت شعار شركة سيتروين علي مقدمة السيارة، ومرايات جانبية باللون السيارة، و 4 جنوط للكاوتش، ومقابض أبواب خارجية باللون الأسود، وإشارات تم تثبيتها علي الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وجرائد تم تثبيتها في منتصف الابواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة.

سعر سيتروين Ax

سيارة سيتروين Ax موديل 1996

تأتي سيارة سيتروين Ax موديل 1996 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل للبيع بسعر 45 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .