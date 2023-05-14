الفرق بين سيارة سيتروين C4 وهيونداي كريتا.. بالأسعار | صور

ينتشر داخل السوق المصرية للسيارات الجديدة موديل 2023 الكثير من طرازات السيارات، وذلك لتلبية احتياجات المصريين في الحصول علي سيارات عائلية جديدة وبأسعار مناسبة للجميع، حيث يبحث المواطنون المصريون ومنهم فئة الشباب عن سيارات كروس أوفر بسبب ارتفاعها عن الأرض، بالإضافة إلي امتلاكها العديد من المميزات التكنولوجية المتقدمة .

يعرض موقع صدى البلد الإخباري الفرق بين سيارة هيونداي كريتا و سيتروين C4 موديل 2022 :

1- سيتروين C4

سيتروين C4 الكروس أوفر موديل 2022

تخرج سيارة سيتروين C4 عزم أقصي للدوران يصل الي 240 نيوتن/متر، وتمتلك عبلة تروس أوتوماتيك مكونة من 8 سرعات، وتنتج قوة 155 حصان، بسبب محركها الذى يصل سعته الي 1200 سي سي تيربو، وتتسارع سيارة سيتروين C4 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 8.2 ثانية.

سعر سيتروين C4

سيتروين C4 الكروس أوفر

تباع سيارة سيتروين C4 موديل 2022 داخل السوق المصرية للسيارات بأسعار تبدأ من 544 ألف جنيه للفئة الأولي، و549 ألف جنيه للفئة الثانية، و594 ألف جنيه للفئة الثالثة، و599 ألف جنيه لأعلي فئة .

2- هيونداي كريتا

هيونداي كريتا موديل 2022

زود محرك سيارة هيونداي كريتا بمحرك سعة 1500 سي سي، ينتج عزم دوران 144 نيوتن/متر، وتصل قوة السيارة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك من فئة CVT، وتعطي سيارة هيونداي كريتا قوة تصل الي 113 حصان .

سعر هيونداي كريتا

سيارة هيونداي كريتا موديل 2022

سعر سيارة هيونداي كريتا موديل 2022 داخل السوق المصري للسيارات يبدأ من 550 ألف جنيه للفئة الأولي، و553 ألف جنيه للفئة الثانية، و 570 ألف جنيه للفئة الثالثة، و573 ألف جنيه للفئة الرابعة، و 595 ألف جنيه للفئة الخامسة، و 598 ألف جنيه للفئة السادسة، و 625 ألف جنيه للفئة السابعة، وتصل أعلي فئة من سيارة هيونداي كريتا بـ 628 ألف جنيه .