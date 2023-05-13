شكل جديد.. هيونداي i20 تحصل على نسخة فيس ليفت

اعلنت شركة هيونداي رسميا عن طرح نسخة فيس لفيت من i20بالعديد من التحديثات التصميمة الرياضية مع تعزيز أنظمة الأمن والسلامة لمساعدة السائق، وغيرها من التحديثات الجديدة .

هيونداي i20 فيس ليفت

واوضحت شركة هيونداي، ان السيارة i20 الفيس ليفت الجديدة لم تحصل على تغيرات تصميمية رئيسية، حيث اقتصرت التحديثات على بعض اللمسات المتعددة بالتصميم الخارجي، والتي تشمل شبكة أمامية و اكصدام أمامي بتصميم محدث، كذلك حصل الاكصدام الخلفي على بعض اللمسات الرياضية مع إضاءة LED جديدة للمصابيح الخلفية، مع عجلات رياضية جديدة بقياس 16 أو 17 إنش.

وتستمد السيارة هيونداي i20 الفيس ليفت الجديدة ، قوتها من محرك هجين بسعة 1.0 لتر يتصل مع نظام كهربائي خفيف بجهد 48 فولت، بقوة إجمالية 100 حصان أو بقوة 120 حصان، ويتصل المحرك بناقل حركة دبل كلاتش من 7 سرعات، أو بناقل حركة يدوي أوتوماتيكي من 6 سرعات، مع نظام الدفع الأمامي للعجلات.

هيونداي i20 فيس ليفت

اما المقصورة الداخلية للسيارة i20 الفيس ليفت الجديدة، فتاتى بشاشة LCD جديدة للمعلومات بقياس 4.2 إنش في لوحة العدادات، مع الحفاظ على لوحة العدادات الرقمية المقدمة بقياس 10.25 إنش مع الشاشة الوسطية المقدمة بقياس 10.25 إنش بدون تغيرات في الفئات الأعلى تجهيزاً، مع نظام إضاءة محيطية جديد، ونظام صوتي فاخر من شركة BOSE.

هيونداي i20 فيس ليفت

وحصلت هيونداي i20 فيس ليفت على أنظمة جديد للأمن والسلامة لمساعدة السائق بشكل قياسي، والتي تشمل نظام المساعدة على تجنب الاصطدام الأمامي بالمركبات أو بالمشاة أو بالدراجات، بالإضافة إلى نظام جديد لاكتشاف وتجنب الحوادث المحتملة على الطرق، مع نظام الحفاظ على المسار.

هيونداي i20 فيس ليفت

وتوفر هيونداي العديد من الأنظمة الاختيارية لموديل i20مثل نظام المساعدة على تجنب الاصطدام الخلفي، ونظام مراقبة النقاط العمياء، ونظام مثبت السرعة الذكي الذي يعتمد على نظام الملاحة في السيارة لتوقع المنحنيات أو الخطوط المستقيمة على الطرق السريعة لضبط سرعة السيارة تلقائياً.

هيونداي i20 فيس ليفت

وعن موعد انتاج و طرح السيارة فمن المقرر أن يبدأ إنتاج هيونداي i20 فيس ليفت الجديدة في الربع الثالث من عام 2023، على أن تصل للأسواق بنهاية العام الحالي.