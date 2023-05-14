يستمر عدد سيارات الدفع الرباعي الكهربائية بالكامل المتوفرة في الصين في الزيادة ، وفي أبريل وحده ، تم إطلاق حوالي 20 سيارة دفع رباعي كهربائية جديدة من قبل العلامات التجارية الصينية والأجنبية.

طفرة السيارات الكهربائية.. الصين تطلق 20 طرازًا جديدًا في أبريل

نشرت وكالة رويترز أن هناك الآن أكثر من 90 سيارة دفع رباعي كهربائية متوفرة في الصين حيث يستمر الطلب على هذه الطرازات في الارتفاع، وتمثل سيارات الدفع الرباعي بجميع أنواع الوقود ما يقرب من 40 ٪ من جميع المركبات الجديدة المباعة في البلاد، الإنتاج المحلي لسيارات الدفع الرباعي آخذ في الارتفاع أيضًا.

في الواقع، تم بيع العديد من سيارات الدفع الرباعي المصنوعة في الصين العام الماضي تقريبًا مثل السيارات من جميع الأنواع في أوروبا حتى عام 2022.

طفرة السيارات الكهربائية.. الصين تطلق 20 طرازًا جديدًا في أبريل

تقود تسلا الطريق لمبيعات سيارات الدفع الرباعي الكهربائية في الصين بفضل شعبية الطراز Y، وتتبعها عن كثب BYD و Aion و Neta و فولكس فاجن و Nio، وكشفت بيانات من الرابطة الصينية لمصنعي السيارات أن العلامات التجارية العشرة الأولى شكلت 84٪ من مبيعات سيارات الدفع الرباعي الكهربائية العام الماضي.

قفز الطلب على سيارات الدفع الرباعي الكهربائية في الصين بعد أن أعلنت تسلا عن سلسلة من التخفيضات في أسعار الطراز Y، وبينما بدأ سعر السيارة في الارتفاع ببطء ، إلا أنها لا تزال أرخص بنسبة 20٪ مما كانت عليه في أكتوبر من العام الماضي، واستجابت شركات تصنيع السيارات، بما في ذلك أمثال Xpeng و Leapmotor و BYD، بتخفيضات الأسعار الخاصة بها.

كما أطلقت شركة زيكر المملوكة لشركة جيلي مؤخرًا سيارتها Xالمدمجة في الصين، وكشفت أنها ستبدأ بما يعادل 27500 دولار فقط ، أي أقل بنسبة 28 ٪ تقريبًا من طراز Tesla Model Y.

يتم أيضًا تصدير الكثير من سيارات الدفع الرباعي الكهربائية المصنوعة في الصين إلى الخارج، وقال الرئيس التنفيذي لشركة فورد، جيم فارلي مؤخرًا إن سيارات الدفع الرباعي الكهربائية تقود طفرة الصادرات في البلاد، وأن العديد من سيارات الدفع الرباعي التي تصنعها في الصين سيتم شحنها وبيعها في أوروبا.

كما يقوم صناع السيارات، بما في ذلك تسلا ورينو ، بتصدير سيارات الدفع الرباعي الكهربائية المصنوعة في الصين إلى أوروبا.

قال مؤسس شركة Sino Auto Insights Tu Le: "سنرى الكثير من الصادرات الصينية بسبب السوق شديدة التنافسية في الصين".