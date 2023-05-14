عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

طفرة السيارات الكهربائية.. الصين تطلق 20 طرازًا جديدًا في أبريل

صدى البلد

يستمر عدد سيارات الدفع الرباعي الكهربائية بالكامل المتوفرة في الصين في الزيادة ، وفي أبريل وحده ، تم إطلاق حوالي 20 سيارة دفع رباعي كهربائية جديدة من قبل العلامات التجارية الصينية والأجنبية.

طفرة السيارات الكهربائية.. الصين تطلق 20 طرازًا جديدًا في أبريل 

نشرت وكالة رويترز أن هناك الآن أكثر من 90 سيارة دفع رباعي كهربائية متوفرة في الصين حيث يستمر الطلب على هذه الطرازات في الارتفاع، وتمثل سيارات الدفع الرباعي بجميع أنواع الوقود ما يقرب من 40 ٪ من جميع المركبات الجديدة المباعة في البلاد، الإنتاج المحلي لسيارات الدفع الرباعي آخذ في الارتفاع أيضًا.

 

في الواقع، تم بيع العديد من سيارات الدفع الرباعي المصنوعة في الصين العام الماضي تقريبًا مثل السيارات من جميع الأنواع في أوروبا حتى عام 2022.

 

طفرة السيارات الكهربائية.. الصين تطلق 20 طرازًا جديدًا في أبريل 

تقود تسلا الطريق لمبيعات سيارات الدفع الرباعي الكهربائية في الصين بفضل شعبية الطراز Y، وتتبعها عن كثب BYD و Aion و Neta و فولكس فاجن و Nio، وكشفت بيانات من الرابطة الصينية لمصنعي السيارات أن العلامات التجارية العشرة الأولى شكلت 84٪ من مبيعات سيارات الدفع الرباعي الكهربائية العام الماضي.

 

قفز الطلب على سيارات الدفع الرباعي الكهربائية في الصين بعد أن أعلنت تسلا عن سلسلة من التخفيضات في أسعار الطراز Y، وبينما بدأ سعر السيارة في الارتفاع ببطء ، إلا أنها لا تزال أرخص بنسبة 20٪ مما كانت عليه في أكتوبر من العام الماضي، واستجابت شركات تصنيع السيارات، بما في ذلك أمثال Xpeng و Leapmotor و BYD، بتخفيضات الأسعار الخاصة بها. 

 

كما أطلقت شركة زيكر المملوكة لشركة جيلي مؤخرًا سيارتها Xالمدمجة في الصين، وكشفت أنها ستبدأ بما يعادل 27500 دولار فقط ، أي أقل بنسبة 28 ٪ تقريبًا من طراز Tesla Model Y.

 

يتم أيضًا تصدير الكثير من سيارات الدفع الرباعي الكهربائية المصنوعة في الصين إلى الخارج، وقال الرئيس التنفيذي لشركة فورد، جيم فارلي مؤخرًا إن سيارات الدفع الرباعي الكهربائية تقود طفرة الصادرات في البلاد، وأن العديد من سيارات الدفع الرباعي التي تصنعها في الصين سيتم شحنها وبيعها في أوروبا. 

 

كما يقوم صناع السيارات، بما في ذلك تسلا ورينو ، بتصدير سيارات الدفع الرباعي الكهربائية المصنوعة في الصين إلى أوروبا.

 

قال مؤسس شركة Sino Auto Insights Tu Le: "سنرى الكثير من الصادرات الصينية بسبب السوق شديدة التنافسية في الصين".

الدفع الرباعي byd Tesla دفع رباعي Neta Tesla Model Y

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحركات عنيفة في أسعار الذهب وهذه قيمة عيار 21 الآن

مدرب صن دوانز يثير غضب جماهير الأهلي قبل مواجهة الوداد

تحذير عاجل لجميع مستخدمي واتساب WhatsApp .. تفاصيل

تعليق مثير لـ خالد الغندور بعد خسارة الزمالك أمام الإسماعيلي

الخصم المحتمل بدون لاعبين.. بشرى لـ الأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

بعد الخسارة من الإسماعيلي.. ميدو يتعهد برحيل هؤلاء اللاعبين من الزمالك

اللغز القاتل بالبحيرة| فتاة تتخلص من حياتها قبل الزفاف.. والمفاجأة شقيقتها فعلتها من قبل .. ما السبب ؟

خلال ساعات | إعلامى : قرارات من وزارة الرياضة بشأن نادي الزمالك

موضوعات متعلقة

بداية من 420 ألف جنيه.. 5 سيارات سيدان جديدة بالسوق المصرية|صور

أسعار فيات تيبو الجديدة بالسوق المصري| صور

لـ هواة المستعمل .. شيفروليه أوبترا بسعر مفاجأة | صور

الحق العرض .. كيا سبورتاج بـ ربع الثمن

أبرزها تويوتا وشيفروليه.. 5 سيارات جديدة بالسوق المصري.. صور

للموظفين.. نيسان صني مستعملة بسعر مفاجأة.. صور

شركات صناعة السيارات الكبرى تتحدى إدارة بايدن| تفاصيل

تسلا تخفض أسعار الشحن الفائق بنسبة 25٪

ترشيحاتنا

بعد وقف إطلاق النار في غزة.. دعوات إسرائيلية للتصعيد بالضفة الغربية

وزير الاتصالات يبحث الاستثمار في صناعة الإلكترونيات مع شركات ألمانية

دعاء النبي في صلاة الفجر.. داوم عليه كل يوم يجعلك بـ«ذمة الله»

في عيد ميلاد شريف منير.. أسرار حياته العائلية ومحطاته الفنية

تفاصيل جائزة المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري للعام 2024

دعاء القنوت في صلاة الصبح.. هل ورد عن سيدنا عمر بن الخطاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقفوا عنها فورا.. عادة خطيرة عند تناول الفاكهة تسبب الأمراض

حط إيده على رجلي.. فتاة تشوه وجه متحرش في ميكروباص

بيع عجل بـ 137 ألف جنيه في الصعيد.. ماذا يأكل؟

«لما طلعت روحي».. عرض مسرحي لفرقة النور للمكفوفين بثقافة أسيوط

فيديو

حرب تغريدات| خبير عربي ينتقد عالم الزلازل الهولندي.. والأخير يرد.. فيديوجراف

كيف يشارك الزمالك في كأس العالم للأندية 2025 |تغطية خاصة

لضبط الأسعار وعدم تحركها.. مقترح بغلق محال الجزارة أسبوعين |تغطية خاصة

الإجراءات المقترحة .. الحوار الوطني يفتح ملف الوصاية على المال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

اﻟﻤﺰﻳﺪ