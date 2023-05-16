مواصفات وسعر سيتروين C4 موديل 2023 بالسعودية| صور

تنتمي سيارة سيتروين C4 موديل 2023 الي فئة السيارات الهاتشباك صغيرة الحجم، وتعد سيتروين C4 من أشهر السيارات المقدمة من قبل الصانع الفرنسي، وتتميز سيتروين C4 بتصميمها العصري الذى يناسب الشباب، ومنهم أيضا فئة النساء.

سيتروين C4 موديل 2023

تتميز سيتروين C4 في السعودية بحصولها على تصميم خارجي فريد، بالإضافة الي مقصوره تتميز بـ مجموعة من التجهيزات الذكية التي تعزز الراحة والرفاهية للركاب، وتتوافر سيتروين C4 في السعودية بـ3 فئات مختلفة في الأسعار والتجهيزات .

محرك سيتروين C4

سيتروين C4 موديل 2023

زودت سيارة سيتروين C4 موديل 2023 بمحرك 3 سلندر، من فئة بنزين Pure Tech ، ويصل سعة محركها الي 1200 سي سي، وتنتج سيتروين C4 قوة 155 حصان.

وسائل الأمان بـ سيتروين C4

سيتروين C4 موديل 2023

تحتوي سيارة سيتروين C4 علي مجموعة من كبيرة من وسائل السلامة والأمان منها، عدد 6 وسائد هوائية، ونظام المكابح المانعة للانغلاق، ونظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، وفرامل أمان نشطة، وتنبيه الاصطدام الأمامي، وتنبيه انتباه السائق، ومفتاح شعاع عالي، ومعلومات الحد الأقصى للسرعة، ومكابح أمان نشطة، ونظام التحذير عند مغادرة المسار، ونظام كبح التصادم، ونظام التعرف علي إشارات المرور، ونظام كشف النقطة العمياء، ومساعد شعاع عالي، وإنذار لتنبيه السائق، وحساسات للرجوع للخلف مع كاميرا.

مقصورة سيتروين C4

مقصورة سيتروين C4 موديل 2023

تمتلك مقصورة سيارة سيتروين C4 موديل 2023 بالسعودية علي الكثير من التجهيزات التكنلوجية المتقدمة منها، مقاعد مكسوة بالجلد ، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ومجموعة من أنظمة السيارة لمنع تشتيت انتباه السائق، ومساحات تخزين متعددة، وفتحة سقف كهربائية، وشاحن هاتف لا سلكي، وتكييف هواء أوتوماتيك ثنائي المناطق، ونظام معلومات وترفيه، وشاشة ملونة تعمل باللمس مقاس 10 بوصة، ونظام صوتي مكون من 7سماعات.

تصميم سيتروين C4 الخارجي

سيتروين C4 موديل 2023

تظهر سيارة سيتروين C4 بهيكل خارجي متين، ومقدمة جريئة، وشعار سيارة ثنائي مصنوع من الكروم، ومصابيح أمامية بتصميم بسيط غير متكلف، وضوء مميز للعلامة التجارية على شكل حرف V، ومصابيح أمامية حادة ونحيفة ، ومصابيح أمامية مزدوجة الارتفاع، وشارات شيفرون مطلية بالكروم، وتصميم جديد للضوء على تكنولوجيا سيتروين LED Vision من خلال مصابيحها النهارية الأمامية المكونة من 3 وحدات، ومصابيح ضباب LED، وزجاج خلفي ملتوي، ورف عمودي، وجناح خلفي، ومصابيح خلفية، ومصباح العلامة التجارية الجديدة على شكل حرف V كما هو الحال في مقدمة السيارة.

سعر سيتروين C4 موديل 2023 بالسعودية



الفئة الأولي من سيتروين C4 موديل 2023 تباع بسعر 79.900 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيتروين C4 موديل 2023 تباع بسعر 91.900 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيتروين C4 موديل 2023 تباع بسعر 99.000 ألف ريال سعودي .