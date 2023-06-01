حملة استدعاءات لـ طرازات فورد وهوندا وبنتلي.. تفاصيل

قامت وزارة التجارة السعودية بــ أصدرا استدعاءات لعدد من طرازات السيارات المتواجدة بالسعودية وعلي رأسهم سيارات فورد، وسيارات هوندا، وسيارات بنتلي .

حيث وصل عدد استدعاءات سيارة فورد الي 357 سيارة فورد Explorer من موديلات 2020 حتي موديلات 2022.

سبب استدعاء سيارات فورد Explorer

تم استعداء سيارات فورد Explorer بسبب وجود خلل في صواميل تثبيت المحور الخلفي للعجلات، مما قدر يؤدي إلى فقدان السيطرة على السيارة أثناء التحرك على الطرق، وذلك يزيد من احتمالية وقوع حادث وتعرض السائق والركاب للخطر .

سيارات فورد Explorer

وصل عدد استدعاءات سيارة بنتلي الي 94 سيارة من طرازات متنوعة بداية من موديلات 2018 حتي موديلات 2020 .

سبب استدعاء سيارات بنتلي

جاءت استدعاءات سيارات بنتلي من مختلف الإصدارات بسبب وجود خلل في مضخة المياه، الذى من شانه أن يؤدي إلى حدوث ماس كهربائي، وبالتالي ذلك يعرض السيارة للاحتراق دون أسباب أو مقدمات .

سيارات بنتلي



وزارة التجارة السعودية أعلنت عن استعداء 5.560 سيارة من إنتاج شركة هوندا من موديلات 2018 حتي موديلات 2019 .

سبب استدعاء طرازات هوندا

استدعت شركة هوندا عدد من سياراتها بسبب خلل في قفل حزام الأمان للمقاعد الأمامية، مما يؤدي إلى صعوبة أو عدم قدرة ربط حزام الأمان واحتمال فكه من تلقاء نفسه، وذلك من شأنه تعريض السائق للحوادث المرورية .

طرازات هوندا



استدعت شركة فورد عدد 665 سيارة فورد تيريتوري Territory التي أنتجت من عام 2023 ز

سبب استدعاء طرازات فورد

طرازات فورد

الاستدعاء الذى صدر من فورد جاء نتيجة خلل في دعامة عمود التوجيه للسيارة، مما قد يؤدي إلى انفصاله وفقدان السيطرة على السيارة أثناء السير على الطريق.