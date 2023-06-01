مواجهة ثلاثية تجمع تسلا وفيراري وبورشه لأول مرة.. شاهد

قبل بداية السباق بين ثلاثي سيارات Ferrari SF90 Stradale و Porsche 911 Turbo Sو Tesla Model S Plaidسيتوقع الغالبية العظمى فورزاً سهلاً سيارة فيراري، تليها بورشه ثم تسلا، ولكن يوضح أحدث فيديو لسباق التسارع بواسطة قناة CarWow على موقع يوتيوب أن الأمر ليس كذلك.

مواجهة ثلاثية خارقة تجمع تسلا وفيراري وبورشه لأول مرة

يتكون هذا الاختبار من ثلاثة سباقات، بما في ذلك سباق بدء الوقوف، وسباق التسارع المتداول من 40 ميلاً في الساعة، واختبارين للفرامل من 100 ميل في الساعة، بالنظر إلى أن الموديل S Plaidيتم تشغيله بواسطة ثلاثة محركات كهربائية ، فإنه يتمتع بميزة قوة على المحركين الآخرين ، حيث ينتج 1.020 حصانًا و 1420 نيوتن متر من عزم الدوران.

وبالمقارنة، يوفر محرك سيارة فيراري SF90 Stradale 986 حصانًا وعزم دوران يبلغ 590 رطلًا (800 نيوتن متر) من توليفة من محرك V8 مزدوج الشاحن التوربيني سعة 4.0 لتر وثلاثة محركات كهربائية صغيرة، وتتمتع بالفعل بميزة وزنها أقل من 500 كجم من تسلا، ولكن لديها عزم دوران أقل بشكل ملحوظ.

وتأتي بورشه، إنها بقوة 3.8 لتر مزودة بشاحن توربيني مزدوج مع 640 حصانا و 590 رطل قدم (800 نيوتن متر) وفي حين أن هذا يضعها في وضع غير موات، فإن 911 توربو إس لها تاريخ في التفوق على منافسيها الأقوياء.

في السباق الأول، حصلت بورشه بالفعل على أفضل انطلاقة خارج الخط، تليها فيراري وتسلا في الخلف، وعندما بدأت السرعة في الزيادة، بدأت فيراري وتسلا في الانسحاب ، لكن السيارة الإيطالية الخارقة هي التي انتصرت، كانت الأمور مختلفة في السباقين الأخيرين، في الثانية ، تفوقت تسلا بسهولة على فيراري SF90 ، مع هزيمة فيراري حتى بواسطة 911 Turbo S.

كان السباق النهائي مرة أخرى هو بين تسلا و فيراري ، ونجحت تسلا في احتلال المركز الأول، واستكملت الربع ميل في 9.7 ثانية مقارنة بـ 9.9 ثانية لفيراري.