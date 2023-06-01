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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

محمد صبحى راحة من تدريبات الزمالك بفرمان من أوسوريو

صدى البلد

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، محمد صبحي حارس مرمى الأبيض  راحة من التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم الخميس، استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن ينتظم صبحي في التدريبات المقبلة للفريق في إطار الاستعداد لمواجهة الاتحاد السكندري في مسابقة الدوري الممتاز.

تأهيل شيكابالا 

أدى  محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب وقائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وخاض "شيكابالا"فقرة تدريبات تأهيلية واستشفائية على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، في إطار الاستعداد للفترة المقبلة.

واكتفى شيكابالا بأداء هذه الفقرة و لم يشارك في التدريبات الجماعية وفقا لقرار الجهاز الفني للفريق بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، على أن يشارك بشكل طبيعي في التدريبات المقبلة.

فقرة بدنية 

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، فقرة تدريبات بدنية و تأهيلية للاعبين على هامش المران الذي أقيم اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأدى لاعبو الفريق حصة تدريبات بدنية في بداية الفقرة داخل صالة الجيمانيزيوم، وعقب ذلك تم تقسيم اللاعبين إلى أكثر من مجموعة لأداء تدريبات تأهيلية متنوعة داخل أرضية ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استمرت لمدة 20 دقيقة تقريبا تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق.

وحرص خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق على متابعة البرنامج التأهيلي والبدني للاعبين خلال التدريبات استعدادا للمباراة المقبلة.

جلسة تحفيزية 

عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة تحفيزية مع اللاعبين قبل انطلاق المران الصباحي اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وحرص المدير الفني للفريق على توجيه التحية للاعبين على المجهود و الأداء  خلال المباراة الأخيرة أمام طلائع الجيش والفوز بثنائية دون مقابل في مسابقة  الدوري الممتاز.

وطالب أوسوريو من اللاعبين مواصلة مسيرة العمل والتركيز بكل قوة وأكد  أنه ينتظر المزيد منهم خلال الفترة المقبلة لمواصلة مسيرة الانتصارات.

وحرص المدير الفني على منح اللاعبين تعليمات فنية في إطار خطة الفريق استعدادا للفترة المقبلة.
ويستعد فريق الزمالك للقاء الاتحاد السكندري المقرر له يوم الاثنين المقبل باستاد القاهرة في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

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