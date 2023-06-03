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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية يتفقد لجان امتحانات الشهادة الثانوية بإدارة الرياض.. صور

رئيس منطقة كفر الشيخ
رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية

تابع فضيلة الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، اليوم، سير لجان امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية، في أولى أيامها، من داخل مجمع لجان معاهد فتيات إدارة الرياض التعليمية الأزهرية، للاطمئنان على مدى انتظام سير الامتحانات بلجان هذه المعاهد.

 

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واستهل رئيس المنطقة جولته بتفقد مجمع لجنة فتيات المثلث الثانوي والتي تقام بمقر معهد فرج الكبرى الثانوي بنين بالرياض، وتضم طالبات معاهد فتيات المثلث، وفتيات الرصيف، وفتيات بقلولة، وتحتوي على 12 لجنة لطالبات القسم العلمي.

ونوه رئيس المنطقة خلال جولته على توفير البيئة والجو المناسب للطالبات والمعلمين لأداء الامتحانات بشكل مثالي، يحقق لهم كافة سبل الراحة، التي تعينهم على التفوق والنجاح، وحرص فضيلته على الاستفسار من الطالبات حول محتوى الأسئلة ومطابقتها للزمن المقرر لها، مشدداً على منع الغش نهائيا والتصدي لكافة أساليبه، ومنع تواجد الهواتف المحمولة بداخل مقر اللجان.

كما تفقد الدكتور "شهاوي" سير العمل بداخل الكنترولات الفرعية لهذه اللجان، وكذا متابعة تواجد الموجهين ورجال المتابعة بداخل اللجان منذ انطلاق اللحظات الأولى لها، مشدداً فضيلته على أهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة، واتباع التعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والواردة من الإدارة المركزية للامتحانات برئاسة قطاع المعاهد الأزهرية.

وبنهاية الجولة أشار رئيس المنطقة إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمنطقة خاصة بمتابعة لجان امتحانات الثانوية الأزهرية، لمتابعة سير اللجان والوقوف على أبرز الإيجابيات والعقبات التي قد تواجها، والتعامل معها بشكل فوري.

يذكر أنه قد استهلت اليوم امتحانات الثانوية الأزهرية لطلاب القسم العلمي، وأدى الطلاب الامتحان في مادتي الفقه والحديث، على أن يبدأ طلاب القسم الأدبي امتحاناتهم غداً الأحد في مادتي الفقه والحديث أيضا.

وجدير بالذكر أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية بالمنطقة هذا العام بقسميها العلمي والأدبي ما يقرب من 9038 طالباً وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 5518، من البنين 3665، والفتيات 1853، ومن القسم العلمي من البنين 2000، والفتيات 1520 بإجمالي 3520، موزعين على 34 لجنة على مستوى المنطقة.

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