تعيين حمادة العش مديراً فنياً لـ كفر الشيخ

قرر مجلس إدارة نادي كفر الشيخ الرياضي، برئاسة المحاسب عبد الحميد مصطفى، تعيين الكابتن حمادة العش، مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم، خلفاً للمدير الفني السابق كرم جابر.

وأكد المحاسب مجدي الزواوي، عضو مجلس إدارة نادي كفر الشيخ، والمشرف العام على فريق الكرة، لـ «صدى البلد»، أن الجهاز الفني يضم الكابتن طلحة راغب، مدرباً عاماً، والكابتن عاطف السعيد، مدرباً لحراس المرمى، وأن الجهاز الإداري والطبي للفريق كما هو.

جدير بالذكر أن فريق كفر الشيخ يحتل المركز السابع في ترتيب المجموعة الثالثة «بحري» برصيد 44 نقطة، وينافس بقوة مع الكبار من أجل الصعود إلى دوري المحترفين الموسم المقبل.