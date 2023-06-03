عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعيين حمادة العش مديراً فنياً لـ كفر الشيخ

حمادة العش
حمادة العش

قرر مجلس إدارة نادي كفر الشيخ الرياضي، برئاسة المحاسب عبد الحميد مصطفى، تعيين الكابتن حمادة العش، مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم، خلفاً للمدير الفني السابق كرم جابر.

بشكر كل من دعمني.. هشام سعيد يعتذر عن تدريب فريق كفر الشيخ

بهدف نظيف.. كفر الشيخ يفوز على بايونيرز بدوري القسم الثاني

وأكد المحاسب مجدي الزواوي، عضو مجلس إدارة نادي كفر الشيخ، والمشرف العام على فريق الكرة، لـ «صدى البلد»، أن الجهاز الفني يضم الكابتن طلحة راغب، مدرباً عاماً، والكابتن عاطف السعيد، مدرباً لحراس المرمى، وأن الجهاز الإداري والطبي للفريق كما هو.

 

جدير بالذكر أن فريق كفر الشيخ يحتل المركز السابع في ترتيب المجموعة الثالثة «بحري» برصيد  44 نقطة، وينافس بقوة مع الكبار من أجل الصعود إلى دوري المحترفين الموسم المقبل.

المجموعة الثالثة هشام سعيد ترتيب المجموعة الثالثة حراس المرمى كفر الشيخ كرم جابر كرة القدم نادي كفر الشيخ مجلس إدارة نادى كفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تكشف عن تفاصيل الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بالإسكندرية

نزل تاني عند الـ2000|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

عاصفة كوبري أكتوبر| النيابة تكشف المتورطين في انهيار اللافتة الإعلانية.. وتصدر قرارات عاجلة

ممكن أموت نفسى.. زوجة حسن شاكوش تفضح أسراره وقصة الـ 2 مليون جنيه

إيجابي ومحفز.. خبير اقتصاد يكشف تأثير قرار خفض مبلغ التخليص الجمركي المسبق على الأسواق

استعدوا لزلزال مدمر.. تحذير مرعب من عالم الزلازل الهولندي للعالم

إحالة رئيس مدينة كفر الشيخ للمحاكمة العاجلة بتهمة التزوير

مجنون.. مدرب الوداد يفتح النار على كولر قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

موضوعات متعلقة

ضبط عامل بحوزته كيلو و700 جرام حشيش في كفر الشيخ

وصل المستشفى فاقداً للوعي.. إنقاذ حياة مواطن لدغه ثعبان في كفر الشيخ

خلال ساعات.. إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

اليوم.. 9 آلاف و38 طالباً يؤدون امتحانات الثانوية الأزهرية بكفر الشيخ

استمرار فعاليات القوافل التعليمية لطلاب الثانوية العامة بكفر الشيخ .. صور

هروباً من حرارة الجو.. توافد المواطنين على شواطئ مصيف بلطيم بكفر الشيخ

كفر الشيخ .. إصابة 6 أشخاص باختناق بسبب حريق قش

محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية غدا

ترشيحاتنا

طلاب العلمي ينتهون من امتحان الحديث.. ووكيل الأزهر يوجه بتوزيع المياه الباردة عليهم

16 نوعا من الكلاب و4 ثعابين.. قائمة محظورات الحيوانات الخطرة بالقانون الجديد

بـ3 مليارات جنيه.. شاهد مدبولي يتفقد مشروع إنشاء رصيف 100 بميناء الدخيلة

شاهد.. كواليس جديدة من حفل زفاف ولي العهد الأردني

لجذب السائحين.. مدبولي يتفقد أعمال تطوير المتحف اليوناني بالإسكندرية

سقوط قتيل و15 جريحاً في حريق مروع بـ روما

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفضل محتواه.. أهمية غير متوقعة لاستخدام زيت السمسم للرضع والأطفال

الخالة الصغيرة ترد: لم أعد أتحمله ولا أريد الطلاق للمرة الثانية.. شاهد الإجابة

طريقة عمل فتة شاورما ميكس| أحلى من المطاعم

تناول هذه الأطعمة يمنع انسداد الشرايين.. احرص عليها

فيديو

علقة موت.. محمد رمضان: أمى ضربتنى بسبب الأهرامات !.. فيديو

بسبب زوجها.. وفاء عامر تفجر مفاجأة وتبكي على الهواء.. فيديوجراف

خيانة.. ياسمين عز تنقذ زوجين من الطلاق وتكشف حقيقة مقلب رامز| فيديوجراف

ممكن أموت نفسى.. زوجة حسن شاكوش تفضح أسراره وقصة الـ 2 مليون جنيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

إبراهيم شعبان

الحرب والدموع.. خارطة المأساة الإنسانية في السودان

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

اﻟﻤﺰﻳﺪ